Гуд бай, Чирик!4
- Анатолий Санотенко, «Бобруйский курьер»
- 29.05.2017, 8:24
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Восемь лет «царствования» и «разруливания» - слишком много даже для Бобруйска.
Приспущены государственные флаги, в траурном оцепенении повисли пейсы…
Так могло быть.
Но – с чувством глубокого удовлетворения бобруйчане узнали…
Скорее, так надо говорить. Соответственно поводу.
В декабре этого года было бы восемь лет «царствования» и «разруливания дел».
Это – много. Даже для Бобруйска. Даже – для человека по фамилии Бодунов. Со всеми его «подвязками» и «отвязками».
Что можно сказать? Молодец, хорошо укоренился. У других так не получилось. Рогачевский – пять лет, Бандерчук – шесть лет…
В общем, – практически рекорд «укорененности».
А что запомнилось-то? Нам, независимым журналистам, и прочим, в глазах нью-бюрократии, «врагам народа»?
Запомнился его коррупционный бренд, тихо сапой ставший «в народе» мемом.
На все предложения, на все просьбы подсобить или вот не мешать – открыть новый какой-то бизнес в Бобруйске, Бодунов неизменно отвечал: с вас – «чирик». То есть – десять тысяч. Разумеется в у.е.
Запомнилось еще, само собой, как с приходом на этот пост Бодунова, в конце декабря 2006 года, нас, «Предпоследние новости», «синхронно» лишили киосков «Союзпечати». То есть – «ликвидировали» возможность распространять «Предпоследние новости» в государственной системе распространения. Сюрпрайз! В единственной, между прочим, системе распространения в республике. Другие «системы» – не разрешены, посему и не созданы.
Между тем такие вот решения – по поводу «судьбы» местных СМИ – всегда принимаются по согласованию и при личном одобрямсе местного руководства. То есть – «первых лиц».
Посему так и запишем: «Было согласовано с Бодуновым».
Также запомнилось нам еще, как шестого июля 2011 года, на площади имени гражданина Ульянова, с подпольной кличкой Ленин, были задержаны журналисти «Предпоследних новостей»: Виктор К. и Виктор М.
Задержаны – не просто так, а при исполнении служебных обязанностей: по редакционному заданию находился в том месте и в то время, – освещали события, происходящие в том месте и в то время. Народную акцию протеста под названием «Ладушки-ладушки».
Это когда «народ» выходил на площади и – безмолвствовал. То есть – молчал. Только стоял на месте и в ладоши хлопал.
Тех, кто был в том месте и в то время – всех их и задержали. Не глядя на статусы и служебные удостоверения. На то – кто хлопал, а кто – нет.
Вот так – единственный раз за сто лет существования «Предпоследних новостей» (а в августе сего года ему как раз таки и исполнилось сто лет) в Бобруйске были задержаны журналисты.
Таки – дожили. Во всех смыслах…
Да, в тот день был побит еще один «рекорд» местного значения. «Правоохренителями» на площади Ульянова-Ленина, на остановке общественного транспорта, было задержано – в общей сложности – 23 человека. (Которых потом «расписали» в протоколах как правонарушителей).
В Бобруйске столь массовых задержаний не было со времен заслуженных душегубов всея истории – «товарища Сталина» и «товарища Гитлера».
С чем мы всех и поздравляем, конечно. С занесением в их «личное дело». С дальнейшими, так сказать, разбирательствами – по существу, по закону, по Конституции… Со снятием сроков давности для таких разбирательств, разумеется…
В особенности поздравляем – начальника УВД Александра Увильева и пред(сед)ателя горисполкома Дмитрия Бодунова.
И всех прочих «действующих лиц». Только вот «действующих» за кулисами.
Молодцы-подлецы! Вам – зачтется…
В общем, такое вот только и запомнилось нам… Только такие воспоминания и остались после «царствования» в Бобруйске Бодунова Первого…
Словом – ничего хорошего. Не запомнилось.
Экономику, строительство, инфраструктуру и прочий бизнес мы здесь и не берем. То есть – не рассматриваем.
Это – отдельная «песня». Которая, перефразируя Некрасова, у нас стоном зовется.
Хотя… вот что касается бизнеса, – говорят, Бодунов здесь большой дока был.
Почему-то тут вспоминается известная сцена из фильма «Свадьба в Малиновке» – как Попандопуло делил награбленное, откладывая в свою сторону: это – тебе, это – опять тебе, это – обратно тебе…
И автомобильные стоянки, и «коммерческое» строительство, и торговые центры, и спиртотрафик…
Последним «аккордом» стало приобретение Бодуновым (в салоне) «Джипа-Вольво» за 45 тысяч «вражеских», и виллы на бобруйском «Садовом кольце». Как говорится, все – непосильным трудом, живя на одну зарплату, не щадя «трудового мозоля», в виде многомерного живота своего…
Нам бы всем – честным людям – порадоваться за него, за его «трудовой мозоль», но как-то не получается… Как-то все в более в сторону прокуратуры мысли тянет… прокуратуры и прочих следственных органов…
Вот такие воспоминания и «ассоциации» после восьми лет…
Что сказать на прощание?
Губ бай, Чирик!
На нашей улице праздник.
Анатолий Санотенко, «Бобруйский курьер»