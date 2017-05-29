Гуд бай, Чирик! 4 Анатолий Санотенко, «Бобруйский курьер»

29.05.2017, 8:24

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Анатолий Санотенко

Фото: svaboda.org

Восемь лет «царствования» и «разруливания» - слишком много даже для Бобруйска.

Приспущены государственные флаги, в траурном оцепенении повисли пейсы…

Так могло быть.

Но – с чувством глубокого удовлетворения бобруйчане узнали…

Скорее, так надо говорить. Соответственно поводу.

В декабре этого года было бы восемь лет «царствования» и «разруливания дел».

Это – много. Даже для Бобруйска. Даже – для человека по фамилии Бодунов. Со всеми его «подвязками» и «отвязками».

Что можно сказать? Молодец, хорошо укоренился. У других так не получилось. Рогачевский – пять лет, Бандерчук – шесть лет…

В общем, – практически рекорд «укорененности».

А что запомнилось-то? Нам, независимым журналистам, и прочим, в глазах нью-бюрократии, «врагам народа»?

Запомнился его коррупционный бренд, тихо сапой ставший «в народе» мемом.

На все предложения, на все просьбы подсобить или вот не мешать – открыть новый какой-то бизнес в Бобруйске, Бодунов неизменно отвечал: с вас – «чирик». То есть – десять тысяч. Разумеется в у.е.

Запомнилось еще, само собой, как с приходом на этот пост Бодунова, в конце декабря 2006 года, нас, «Предпоследние новости», «синхронно» лишили киосков «Союзпечати». То есть – «ликвидировали» возможность распространять «Предпоследние новости» в государственной системе распространения. Сюрпрайз! В единственной, между прочим, системе распространения в республике. Другие «системы» – не разрешены, посему и не созданы.

Между тем такие вот решения – по поводу «судьбы» местных СМИ – всегда принимаются по согласованию и при личном одобрямсе местного руководства. То есть – «первых лиц».

Посему так и запишем: «Было согласовано с Бодуновым».

Также запомнилось нам еще, как шестого июля 2011 года, на площади имени гражданина Ульянова, с подпольной кличкой Ленин, были задержаны журналисти «Предпоследних новостей»: Виктор К. и Виктор М.

Задержаны – не просто так, а при исполнении служебных обязанностей: по редакционному заданию находился в том месте и в то время, – освещали события, происходящие в том месте и в то время. Народную акцию протеста под названием «Ладушки-ладушки».

Это когда «народ» выходил на площади и – безмолвствовал. То есть – молчал. Только стоял на месте и в ладоши хлопал.

Тех, кто был в том месте и в то время – всех их и задержали. Не глядя на статусы и служебные удостоверения. На то – кто хлопал, а кто – нет.

Вот так – единственный раз за сто лет существования «Предпоследних новостей» (а в августе сего года ему как раз таки и исполнилось сто лет) в Бобруйске были задержаны журналисты.

Таки – дожили. Во всех смыслах…

Да, в тот день был побит еще один «рекорд» местного значения. «Правоохренителями» на площади Ульянова-Ленина, на остановке общественного транспорта, было задержано – в общей сложности – 23 человека. (Которых потом «расписали» в протоколах как правонарушителей).

В Бобруйске столь массовых задержаний не было со времен заслуженных душегубов всея истории – «товарища Сталина» и «товарища Гитлера».

С чем мы всех и поздравляем, конечно. С занесением в их «личное дело». С дальнейшими, так сказать, разбирательствами – по существу, по закону, по Конституции… Со снятием сроков давности для таких разбирательств, разумеется…

В особенности поздравляем – начальника УВД Александра Увильева и пред(сед)ателя горисполкома Дмитрия Бодунова.

И всех прочих «действующих лиц». Только вот «действующих» за кулисами.

Молодцы-подлецы! Вам – зачтется…

В общем, такое вот только и запомнилось нам… Только такие воспоминания и остались после «царствования» в Бобруйске Бодунова Первого…

Словом – ничего хорошего. Не запомнилось.

Экономику, строительство, инфраструктуру и прочий бизнес мы здесь и не берем. То есть – не рассматриваем.

Это – отдельная «песня». Которая, перефразируя Некрасова, у нас стоном зовется.

Хотя… вот что касается бизнеса, – говорят, Бодунов здесь большой дока был.

Почему-то тут вспоминается известная сцена из фильма «Свадьба в Малиновке» – как Попандопуло делил награбленное, откладывая в свою сторону: это – тебе, это – опять тебе, это – обратно тебе…

И автомобильные стоянки, и «коммерческое» строительство, и торговые центры, и спиртотрафик…

Последним «аккордом» стало приобретение Бодуновым (в салоне) «Джипа-Вольво» за 45 тысяч «вражеских», и виллы на бобруйском «Садовом кольце». Как говорится, все – непосильным трудом, живя на одну зарплату, не щадя «трудового мозоля», в виде многомерного живота своего…

Нам бы всем – честным людям – порадоваться за него, за его «трудовой мозоль», но как-то не получается… Как-то все в более в сторону прокуратуры мысли тянет… прокуратуры и прочих следственных органов…

Вот такие воспоминания и «ассоциации» после восьми лет…

Что сказать на прощание?

Губ бай, Чирик!

На нашей улице праздник.

Анатолий Санотенко, «Бобруйский курьер»