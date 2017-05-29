Олег Кубарев: Брестчане заслужили трофей еще до финала 29.05.2017, 9:59

ФОТО: ZIMBRU.MD

Тренер «Шахтера» считает, что брестское «Динамо» изначально было больше настроено на победу.

Главный тренер солигорского «Шахтера» Олег Кубарев прокомментировал pressball.by поражение от брестского «Динамо» в финале Кубка страны (1:1, пен. — 9:10):

- Хочу поздравить соперника с завоеванием Кубка и попаданием в Лигу Европы. Брестчане к этому шли, они это заслужили еще до финала. Конечно, обидно проигрывать в матче, который держал в напряжении все время. Сегодня действительно был праздник. Такие вещи, такой антураж украшают наш футбол. Жаль, что подобные матчи бывают нечасто. Это тот случай, когда тренеру об игре особо говорить не хочется. Все было в наших руках, но команда соперника оказалась наглее. Она больше желала победить, страсти было больше, продавила нас. Пенальти — лотерея, здесь велик элемент случайности. «Динамо» было сильнее в серии пенальти, но я не скажу, что мы были плохи — упрекнуть некого. Всегда в команде есть кто-то, кто может пробить неудачно.

Это финал, хочется поскорее его забыть и сосредоточиться на чемпионате: там у нас получается лучше. И, естественно, буду вносить коррективы, ведь недалеко, не за горами уже Лига Европы.