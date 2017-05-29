Виталий Рымашевский: Власти изгнали из страны одного из лучших католических священников 3 29.05.2017, 10:12

Виталий Рымашевский

Фото: «Радыё Свабода»

Прослуживший в Беларуси 28 лет и создавший с нуля гомельскую католическую епархию ксендз должен был уехать в Польшу.

Сопредседатель Белорусской христианской демократии Виталий Рымашевский раскритиковал тот факт, что власти Беларуси отказали в предоставлении белорусского гражданства католическому священнику из Гомеля Славомиру Ласковскому, сообщает сайт bchd.info.

После 28 лет служения он покинул нашу страну и вернулся на Родину в Польшу, хотя 5 лет назад подавал прошение о гражданстве Республики Беларусь.

«Почему в Беларуси дают гражданство Бакиeву и отказывают тем, кто отдал служению Богу и белорусам 28 лет? !! Власти фактически изгнали из страны одного из лучших католических священников. Своим служением отец Славомир помогал людям и упрощал работу государству, которое не может должным образом выполнять свои социальные обязанности. Он помогал обездоленным, нищим, детям- инвалидам ... Почему ему отказали в гражданстве? Где логика? Это не логика - это дух. Дух презрения к простым людям, дух лжи и лицемерия, которым живет белорусский власть, - она ненавидит, не выноси таких как отец Славомир. Ведь отец с любовью служил и возвышал тех, кого белорусские власти стремятся уничтожить, унизить либо просто проигнорировать - наркоманам, алкоголикам, бомжам, детям-инвалидам. За что выгнали? Да просто за то, что он своим служением был молчаливым укором тем, которые также поставлены служить народу, но вместо этого - унижают и грабят», - отметил сопредседатель БХД.

Виталий Рымашевский также выразил благодарность отцу Славомиру за «работу для Господа в Гомеле», извинился за то, что «белорусы пока неспособны принять и защитить», и пожелал ему Божьего благословения во всем.

Проводить священника, который фактически создал с нуля гомельскую католическую епархию, пришла тысяча верующих.