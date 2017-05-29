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Apple: С выходом iPhone 8 настанет новая эра смартфонов

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  • 29.05.2017, 10:56
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Для каждого, кто станет обладателем новинки, понятие о смартфонах изменится раз и навсегда.

По заявкам производителя, уникальные компоненты iPhone 8 станут неотъемлемой частью для работы с искусственным интеллектом. К примеру, новинка обладает способностью распознавать внешность и голос обладателя телефона, пишет vistanews.ru.

Это, в первую очередь, позволит обезопасить телефон от взломов, в случае попадание его в чужие руки. Apple уверяет, что грядут огромные перемены в сфере создания смартфонов.

iPhone 8 станет уникальным гаджетом, который обладает функциями сопряжения работы с искусственным интеллектом. Современный чипсет снабжен программой алгоритма самообучения устройства.

Также отмечается, что в будущем разработчики Apple намерены применят данную технологию, позволяющую снабжать компонентами для работы с искусственным интеллектом, и другие свои продукты. Эти технологии позволят значительно усовершенствовать и облегчить жизнь миллионам людей, которые по достоинству оценят новейшие разработки компании.


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