План Путина: Поджог рейхстага 5 Андрей Пионтковский

29.05.2017, 11:33

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Андрей Пионтковский

Фото: finam.fm

Правителю РФ больше нечем похвастаться.

На 12 июня хороший Гитлер назначил «поджог рейхстага». Мало кто обратил внимание, что на 15 июня Путин неожиданно назначил прямую линию «общения с народом». О ней уже все было забыли, решив, что он отказался от этого исчерпавшего себя пиар-хода. Нечем ему сейчас похвастаться. И вдруг прямая линия назначается на 15 июня, через три дня после всероссийского марша протеста, который по всем ожиданиям будет еще более массовым и успешным чем 26 марта.

Значит, ни в коем случае не будет он успешным. Вождь не может придти на прямую линию, поджав хвост. Он должен придти в сапогах и камуфляже, пропахнув порохом и слезоточивым газом. Придти и доложить арийскому племени с дополнительной хромосомой, что верные ему нацгвардейцы во главе с беспощадным к врагам рейха маршаллом Золотовым подавили 12 июня попытку вооруженного мятежа, инспирированного врагами России. А 13-14 июня провели зачистку предателей в высших эшелонах власти.

В этих условиях он не может себе позволить покинуть свой пост национального лидера, собирателя земель русских. Если процесс консолидации общества будет достаточно динамичным, к концу года возможна отмена чрезвычайного положения. Тогда он примет участие в выборах Президента РФ, назначенных на 18 марта 2018 года – день воссоединения Крыма с Великой Россией.

Такой вот план Путина. Будет ли он реализован ? Это зависит от всех нас. В том числе и от тех наверху , кто подпадет под зачистку. 14 дней у них еще есть. Предупрежден значит вооружен.

Андрей Пионтковский, obozrevatel.com.