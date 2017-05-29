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Могилевчан заставляют «скидываться» на День города

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  • 29.05.2017, 11:52
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Фото: Deutsche Welle

Власти собирают «добровольные пожертвования» на очередное «народное гулянье».

Координационный совет общественных и национальных объединений, политических партий и профсоюзных организаций города Могилева организовал сбор «добровольных пожертвований» для проведения праздничных мероприятий, посвященных 750-летию г. Могилева среди своих членов и активистов.

Бланк ведомости для сбора таких пожертвований переслали в редакцию 6tv.by один из читателей . По всей видимости, члены совета далеко не в восторге от инициативы своего руководства по «добровольному» сбору средств на очередное «народное гулянье».

Координационный совет, объединяющий около 60 организаций общественных и национальных объединений, политических партий и профсоюзных организаций, существует в городе Могилеве с 2005 года. Все эти годы возглавляет его Пенькова Зинаида Васильевна, заместитель председателя Могилевского городского Совета депутатов.


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