Экс-генпрокурор Беларуси: Пенсионный возраст нужно повышать до 80 лет 44 29.05.2017, 17:04

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Григорий Василевич

Фото: «Еврорадио»

Григорий Василевич заявил, что «на пенсию не торопится».

«Я работаю в свое удовольствие и не получаю это пособие, - говорит экс-генпрокурор и бывший член Конституционного суда. Сейчас Василевич работает заведующим кафедры конституционного права на юрфаке БГУ. – Тут система простая: если работаешь – тебе пенсию не платят. Не работаешь – получаешь денежное содержание.

Каждый делает свой выбор. Мне моя работа нравится. Я вообще считаю, что нужно лет до 80 повышать пенсионный возраст и пусть народ приносит пользу государству. Иной раз слушаешь молодых людей, они говорят: эх, скорее бы на пенсию. А я на пенсию не тороплюсь», пишет belaruspartisan.org.

Примечательно, что еще один экс-генпрокурор Олег Божелко также не значится среди официальных пенсионеров. Информации о его официальном трудоустройстве нигде не было, хоть он и был освобожден от должности генерального прокурора «в связи с переходом на другую работу». В управлении социальной защиты Октябрьского района, к которому относится бывший прокурор, говорят, что пенсионера Олега Божелко у них нет. Не исключено, что Божелко проходит «по отдельным спискам» и все-таки получает пенсию как бывший генпрокурор, но в Генпрокуратуре предпочитают на эту тему не распространяться.

В начале следующего года у бывшего генпрокурора, а ныне – председателя Конституционного суда Петра Миклашевича заканчивается срок назначения – он руководит Конституционным судом уже почти 10 лет. Возможно, этот срок будет для Миклашевича последним. Уйдет на пенсию Миклашевич или найдет новую работу – пока неизвестно.

Почти десять лет назад генеральный прокурор Беларуси (май 1995 – декабрь 1996) Василий Капитан пытался выяснить, почему ему существенно урезали пенсию. На тот момент бывшему генпрокурору полагалась пенсия в размере около 70 процентов от зарплаты действующего генпрокурора. И поначалу Капитану платили все так, как положено. А затем он стал получать примерно такую же пенсию, как и до недавнего времени Станислав Шушкевич – несколько долларов. Капитан написал письмо на имя А.Лукашенко с просьбой урегулировать ситуацию. После этого все стало на свои места.

Кстати, последние годы Василий Капитан живет не в Беларуси. Так что не исключено, что сегодня он уже получает российскую пенсию. В Генпрокуратуре нам не подтвердили, но и не опровергли этот факт.

«Это слишком личная информация», - говорят там и любезно отказываются от комментариев.