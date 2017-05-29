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Началась работа над белорусским молодежным хоррором

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  • 29.05.2017, 17:41

Премьера фильма «Упыри» намечена на осень.

Еще недавно, в начале мая, в Минске устроили народный кастинг, в рамках которого люди соперничали за возможность участвовать в будущей кинострашилке про упырей. Не прошло и месяца, как начался первый съемочный день, или, если точнее, ночь, так как основной сюжет ленты завязан на мистике Купалья, пишет nn.by.

Главные роли достались молодым белорусским актрисам Анастасии Василевской и Анастасии Филипповой. Кроме этого, на съемки пригласили иностранцев: японца Кенто Сана и француза Пика Габриэля. Так что в фильме прозвучат не только белорусский и русский языки, но и другие.

Тех, кто следит за творчеством Вадима Галыгина, ждет дополнительный сюрприз: шоумен предстанет перед зрителями в непривычном, некомедийном амплуа.

«Завязка следующая: иностранцы приезжают в Беларусь и вместе с нашими девушками попадают в разные ситуации, — рассказал режиссер картины Макс Сирый. — Фильм в том числе о восприятии иностранцами белорусского колорита».

Вместе с Максом командовать на площадке будет Андрей Гринько. Главным оператором-постановщиком выступает Александр Олейников.

Кроме Андрея Курейчика, продюсерами фильма стали Сергей Якубовский и Виктор Лабкович. Они уверены, что их совместный продукт ждет успех не только в отечественных кинотеатрах, но и за рубежом. А посмотреть фильм можно будет уже этой осенью.


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