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Змитер Войтюшкевич устроил творческий вечер на Лидчине

  • 29.05.2017, 18:08
фото: facebook.com

Музыкант исполнил ряд песен на слова белорусских поэтов из разных этапов своего творчества.

Белорусский музыкант Змитер Войтюшкевич устроил творческую встречу в Лидском районе. Вечер проходил в агроусадьбе «Гасьціна», расположенной неподалеку от города Березовка, где родился и жил артист. Поэтому мероприятие и называлось «Я нарадзіўся тут», передает «Радыё Рацыя».

Кроме друзей и знакомых Змитра Войтюшкевича с родной ему Лидчины и Новогрудчины на вечер пришли также поклонники его творчества из Минска и других уголков Беларуси. Музыкант исполнил перед публикой ряд песен на слова белорусских поэтов из разных этапов своего творчества.

- Честно, я рад. Такие встречи - это способ коммуникации людей. Они дают больше моментов для размышления, для концентрации на своих вопросах. Можно даже пар выпустить. Это я считаю очень важным в сегодняшних сложных обстоятельствах - кризисных, экономических, политических и даже психологических. Это важно, - сказал Змитер Войтюшкевич.

Напомним, сотрудники Лидского отдела милиции накануне концерта пытались помешать его проведению. Вызвали к себе хозяина усадьбы, где готовилось мероприятие. Рекомендовали отказаться от организации. Но, несмотря ни на что, творческая встреча Войтюшкевича в Лидском районе состоялась. Правда, под присмотром милиционеров.


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