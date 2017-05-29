Встреча Путина и Макрона продлилась почти три часа 1 29.05.2017, 19:00

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Фото: dw.com

Встреча проходила во Франции, в парадных апартаментах Версальского замка.

Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Франции Эмманюэля Макрона продолжались 2 часа 50 минут, передает «РИА Новости».

Встреча проходила во Франции, в парадных апартаментах Версальского замка. По данным «Интерфакса», обменявшись рукопожатием у входа во дворец, президенты приступили к переговорам. Сначала они проходили «в узком составе», а затем продолжились в «расширенном составе в формате обеда», отмечает агентство.

О том, что Владимир Путин намерен совершить незапланированный визит во Францию, стало известно 21 мая. Поводом для поездки Путина в Париж стала 300-я годовщина визита императора Петра I во Францию.

В Кремле сообщали, что стороны во время переговоров должны обсудить проекты по торгово-экономическому и культурному сотрудничеству. Также отмечалось, что темой встречи глав государств станут основные «болевые точки» на международной арене. Как рассказывал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, на встрече с Макроном Путин выступит за урегулирование украинского кризиса на основе минских договоренностей и выскажется за продолжение работы в «нормандском формате».