закрыть
29 мая 2017, понедельник, 20:36
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Встреча Путина и Макрона продлилась почти три часа

1
  • 29.05.2017, 19:00
  • 6,496
Фото: dw.com

Встреча проходила во Франции, в парадных апартаментах Версальского замка.

Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Франции Эмманюэля Макрона продолжались 2 часа 50 минут, передает «РИА Новости».

Встреча проходила во Франции, в парадных апартаментах Версальского замка. По данным «Интерфакса», обменявшись рукопожатием у входа во дворец, президенты приступили к переговорам. Сначала они проходили «в узком составе», а затем продолжились в «расширенном составе в формате обеда», отмечает агентство.

О том, что Владимир Путин намерен совершить незапланированный визит во Францию, стало известно 21 мая. Поводом для поездки Путина в Париж стала 300-я годовщина визита императора Петра I во Францию.

В Кремле сообщали, что стороны во время переговоров должны обсудить проекты по торгово-экономическому и культурному сотрудничеству. Также отмечалось, что темой встречи глав государств станут основные «болевые точки» на международной арене. Как рассказывал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, на встрече с Макроном Путин выступит за урегулирование украинского кризиса на основе минских договоренностей и выскажется за продолжение работы в «нормандском формате».


Мнение

Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского Евгений Липкович
Мужайтесь, люди, скоро осень!
Мужайтесь, люди, скоро осень! Ирина Халип
У нас у всех есть шанс
У нас у всех есть шанс Наталья Радина


Интервью

Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные