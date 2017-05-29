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Николай Черноус: Будем продолжать бороться с диктаторским режимом

  • 29.05.2017, 20:15
Николай Черноус
Фото: «Радыё Свабода»

Барановичская демократическая коалиция определила планы на будущее.

Барановичская демократическая коалиция провела работу над ошибками и наметила планы на будущее. Собрание членов Белорусского Национального Конгресса, Объединенной гражданской партии и Профсоюза радиоэлектронной промышленности состоялось в офисе Барановичского Таварыства беларускай мовы в Русино, передает «Радыё Рацыя».

- Обсудили, какая работа была сделана, направленная на отмену Декрета №3. Наметили планы по привлечению людей к борьбе с этим диктаторским режимом. Будем продолжать работу,- отметил Николай Черноус.

По словам Николая Черноуса, свое несогласие с теми, кто собрался на собрании, выразили двое членов профсоюза радиоэлектронной промышленности - Григорий Грык и Александр Швед. Они считают, что демократическая коалиция Барановичей работает недостаточно активно.


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