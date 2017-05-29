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29 мая 2017, понедельник, 20:38
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Кондитера из Лиды оштрафовали за кулич и торт

  • 29.05.2017, 20:38

Девушка принимала заказы «ВКонтакте» и попалась на контрольной закупке.

В апреле кондитер взяла аванс в размере 15 рублей за изготовление 9 пирожных. Это был контрольный заказ, сообщается на сайте Верховного суда.

Как следует из протокола об административном правонарушении, будучи не зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя, предприимчивая девушка в апреле испекла кулич, шоколадного кролика и огромный торт на сумму более 70 рублей.

Экономический суд Гродненской области вынес штраф в размере 0,5 базовой величины с конфискацией дохода, полученного от деятельности без государственной регистрации, в размере 11 рублей 50 копеек.


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