Кондитера из Лиды оштрафовали за кулич и торт 29.05.2017, 20:38

Девушка принимала заказы «ВКонтакте» и попалась на контрольной закупке.

В апреле кондитер взяла аванс в размере 15 рублей за изготовление 9 пирожных. Это был контрольный заказ, сообщается на сайте Верховного суда.

Как следует из протокола об административном правонарушении, будучи не зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя, предприимчивая девушка в апреле испекла кулич, шоколадного кролика и огромный торт на сумму более 70 рублей.

Экономический суд Гродненской области вынес штраф в размере 0,5 базовой величины с конфискацией дохода, полученного от деятельности без государственной регистрации, в размере 11 рублей 50 копеек.