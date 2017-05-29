Трамп заявил, что полностью доверяет Джареду Кушнеру 29.05.2017, 20:42

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ДОНАЛЬД ТРАМП

Президент США выступил в защиту своего зятя, у которого имеются белорусские корни.

Президент США Дональд Трамп выступил в защиту своего зятя и главного советника Белого дома Джареда Кушнера в связи с появившимися в прессе сообщениями о попытках Кушнера установить конфиденциальный канал связи с российскими официальными лицами за несколько недель до вступления Трампа в должность, передает «Голос Америки».

«Джаред прекрасно выполняет свою работу на благо страны, – сказал Трамп газете The New York Times в воскресенье вечером. – Я полностью в нем уверен. Его уважают проактически все, кто работает над программами, благодаря которым нашей стране удастся сэкономить миллиарды долларов. Что более важно, он очень хороший человек».

До начала работы в администрации президента 36-летний Джаред Кушнер – муж старшей дочери Трампа Иванки, которая также занимает должность советника в Белом доме, – возглавлял девелоперский бизнес в Нью-Йорке.

По сообщению ряда изданий, на встрече с российским послом в США Сергеем Кисляком в начале декабря Кушнер попытался установить секретный канал связи с официальными лицами в Москве. Некоторые внешнеполитические эксперты выразили обеспокоенность таким шагом в то время, когда бывший президент США Барак Обама еще находился в должности. Мо их мнению, действия Кушнера могли нанести ущерб безопасности США. Некоторые демократы предложили лишить его допуска к секреной информации.

Адвокаты Кушнера сообщают, что их клиент готов сотрудничать с Конгрессом, который ведет расследование связей предвыборной команды Трампа с российскими официальными лицами. В воскресенье председатель комитета Сената по международным отношениям Боб Коркер заявил: «Он кажется очень открытым человеком. Я дал бы ему возможность самому все объяснить, когда придет время».

Двое сотрудников администрации Трампа, советник по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер и советник по вопросам внутренней безопасности Джон Келли заявили, что не видят ничего предосудительного в попытке Кушнера установить связи с Москвой.