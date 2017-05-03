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Гродненчанин, вышедший на одиночный пикет: Главное для меня - достучаться до властей

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  • 3.05.2017, 19:46

Анатолия Мышкевича оштрафовали на 30 базовых величин за пикет возле Гродненского облисполкома.

Анатолий Мышкевич простоял с одиночным пикетом около здания Гродненского облисполкома 30 минут, после чего приехали сотрудники милиции, которые пригласили мужчину проехать вместе с ними в Ленинский РОВД, передает tut.by.

По словам мужчины, выйти с плакатом на улицу он решил после того, как в одной из больниц его 88-летнего дедушку, инвалида І группы по онкологическому заболеванию отказались госпитализировать. Мужчину отвезли в Ленинский РОВД Гродно.

— Потом сразу доставили в суд Ленинского района, где буквально за 10 минут мне вынесли приговор — 30 базовых (690 рублей). Я сразу признал свою вину — решил, что спорить бесполезно. Главное для меня — достучаться до гродненских властей с моей проблемой. Планирую записаться на прием к мэру города, чтобы рассказать ему о своей ситуации, — рассказал Анатолий Мышкевич.


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