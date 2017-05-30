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В Беларуси возможны проблемы с доступом в интернет

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  • 30.05.2017, 15:57
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РУП «Белтелеком» предупреждает о возможных проблемах с доступом в интернет в Минске и Минской области ночью 1 июня.

С 1.00 до 6.00 будут проводиться ремонтно-настроечные работы на сети передачи данных города Минска, Минского района и Минской области. Такая информация размещена на сайте компании.

Во время работ возможны кратковременные перерывы в предоставлении услуг телефонии IMS, byfly, ZALA, охраны. При перерывах телефонной связи доступ к экстренным службам возможен по мобильной связи.


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