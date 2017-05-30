закрыть
30 мая 2017, вторник, 23:31
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Николай Уласевич: Беларусь не будет иметь никакой выгоды от АЭС

6
  • 30.05.2017, 22:12

Активист антиядерной кампании уверен, что заявления властей о необходимости БелАЭС носят пропагандистский характер.

Запуск Белорусской АЭС повлияет на тарифы для населения. Это следует из заявления вице-премьера Владимира Семашко. Он сообщил, что, благодаря атомной станции, комплексу мер по развитию белорусской энергосистемы, станет возможным снижение для промышленности высокого тарифа на электричество в размере 11,3 цента до 7,9 цента за кВт*ч. А снижение себестоимости электроэнергии позволит проводить сбалансированную политику в отношении тарифов для населения.

В свою очередь активист антиядерной кампании Николай Уласевич не верит в дешевую белорусскую электроэнергию из-за большой задолженности по данному проекту России, передает «Радыё Рацыя».

- Долг 10-миллиардный, а возможно он вырастет и до 15 миллиардов. Откуда может быть дешевая электроэнергия? Это похоже на какую-то пропагандистскую «утку», которую запускают, чтобы кто-то клюнул, возможно, с Запада, чтобы покупать у Беларуси электроэнергию. Эта электроэнергия будет очень дорогая. Однозначно, это не экономический проект, не вижу, что какую-то выгоду будет Беларусь с этого иметь, и тем более, что электроэнергия будет дешевой, - заявил Уласевич,


Мнение

Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского Евгений Липкович
Мужайтесь, люди, скоро осень!
Мужайтесь, люди, скоро осень! Ирина Халип


Интервью

Евгений Афнагель: Белорусам надо быть готовыми защищать друг друга
Евгений Афнагель: Белорусам надо быть готовыми защищать друг друга
Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе