Николай Уласевич: Беларусь не будет иметь никакой выгоды от АЭС 6 30.05.2017, 22:12

Активист антиядерной кампании уверен, что заявления властей о необходимости БелАЭС носят пропагандистский характер.

Запуск Белорусской АЭС повлияет на тарифы для населения. Это следует из заявления вице-премьера Владимира Семашко. Он сообщил, что, благодаря атомной станции, комплексу мер по развитию белорусской энергосистемы, станет возможным снижение для промышленности высокого тарифа на электричество в размере 11,3 цента до 7,9 цента за кВт*ч. А снижение себестоимости электроэнергии позволит проводить сбалансированную политику в отношении тарифов для населения.

В свою очередь активист антиядерной кампании Николай Уласевич не верит в дешевую белорусскую электроэнергию из-за большой задолженности по данному проекту России, передает «Радыё Рацыя».

- Долг 10-миллиардный, а возможно он вырастет и до 15 миллиардов. Откуда может быть дешевая электроэнергия? Это похоже на какую-то пропагандистскую «утку», которую запускают, чтобы кто-то клюнул, возможно, с Запада, чтобы покупать у Беларуси электроэнергию. Эта электроэнергия будет очень дорогая. Однозначно, это не экономический проект, не вижу, что какую-то выгоду будет Беларусь с этого иметь, и тем более, что электроэнергия будет дешевой, - заявил Уласевич,