Венесуэла против Мадуро: Новая волна протестов 6 4.05.2017, 9:34

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Фото: Reuters

После попыток диктатора провернуть «конституционное мошенничество», народные протесты вспыхнули с новой силой.

Более двух лет часть жителей Венесуэлы протестует против политики президента Николаса Мадуро. В связи с этим Мадуро объявил о созыве Национального учредительного собрания, которое должно будет реформировать правовую систему страны. Оппозиция назвала это решение «конституционным мошенничеством», а в стране с новой силой вспыхнули протесты.

«Настоящее время» опубликовало 10 наиболее ярких фото народных протестов в Венесуэле.