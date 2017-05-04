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Венесуэла против Мадуро: Новая волна протестов

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  • 4.05.2017, 9:34
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Фото: Reuters

После попыток диктатора провернуть «конституционное мошенничество», народные протесты вспыхнули с новой силой.

Более двух лет часть жителей Венесуэлы протестует против политики президента Николаса Мадуро. В связи с этим Мадуро объявил о созыве Национального учредительного собрания, которое должно будет реформировать правовую систему страны. Оппозиция назвала это решение «конституционным мошенничеством», а в стране с новой силой вспыхнули протесты.

«Настоящее время» опубликовало 10 наиболее ярких фото народных протестов в Венесуэле.

По данным Центробанка Венесуэлы, только за 2016 год инфляция достигла 800%, а ВВП сократился почти на 19%.
На фото – антиправительственная демонстрация в Каракасе 19 апреля 2017 года

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