Глазное перемирие Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

4.05.2017, 19:11

Есть новости, безусловно, хорошие, и есть безусловно достойные поступки.

То, что Навальному выдали загранпаспорт, и разрешили выехать за границу лечить сожженный глаз – это хорошая новость. И достойный поступок со стороны властей. Вынесем за скобки сам факт того, что Навальному пять лет не давали документы. Важно то, что они и теперь могли их не дать, но дали. И это по-человечески. Хотя мотивы даже у человеческих поступков могут быть самыми разнообразными.

Это не первый широкий жест в истории взаимоотношений власти и оппозиции. Ходорковского тоже отпустили из лагеря, помиловав, чтобы он успел увидеть своих родителей. Но Ходорковского фактически выпихнули из страны и понятно, что при теперешней власти он в Россию физически не может вернуться. Я думаю, что, выдавая загранпаспорт, власти держат в уме вариант, при котором лечение затянется, а потом еще что-нибудь произойдет, а потом обстановка обострится – и Навальный тоже останется за пределами страны. А заграничный Навальный, конечно, куда менее опасен и надоедлив, чем Навальный с кроссовками наперевес на Тверской.

Но это стратегия. А есть вещи тактические. Например, что было бы, если б Навального не отпустили и он реально остался без глаза? Это было бы очевидно подло. Тем более что мы помним, как Путин переживал, что Тимченко не может расплачиваться за медицинские услуги, потому что санкции парализовали его карточку, как возмущались, что Кобзон не может поехать из-за санкций на лечение туда, куда хотел бы. Губернатор Подмосковья Воробьев отправился лечиться в Германию. Получается, что за рубежом могут поправлять здоровье только те, которые губернаторы, депутаты и друзья Путина, а враги пускай тут подыхают? И совершенно точно прозвучали бы глупо слова об успехах нашей медицины. Успехи есть. И доктора у нас прекрасные. Но почему-то сами эти доктора, обещая вас спасти и сохранить, тем не менее, советуют ехать в Германию, Швейцарию или в Израиль.

Власть наша, как правило, ведет себя с грациозностью медведя. А сейчас она поступила изящно, соблюдая полную видимость объективности. Случилось с человеком несчастье, мы терпеть его не можем, как политического противника, но как человеку сочувствуем и несмотря на законные ограничения, в виде исключения даем ему паспорт. Но теперь можно этот успех развить. Чтобы задержать людей, которые напали на Навального, хватит получаса. Про них все уже известно. И все это выяснила не полиция, а простые люди, которые умеют пользоваться компьютером и интернетом. Поймайте мерзавцев и накажите. Покрывая хулиганов и подонков, власть ставит знак равенства между ними и собой. Большое и сильное государство получается ничем не выше мелких поганцев со стаканом зеленки. Поэтому мало выдать паспорт и отпустить Навального. Кое-кого нужно наоборот посадить и паспорта у них отобрать.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»