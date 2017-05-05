Дизайнер представил концепт iPhone 8 5.05.2017, 12:07

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Будущий гаджет будет без кнопки Home с Touch ID на лицевой панели.

В интернете гуляет изображение, которое называют схематичным промышленным дизайном будущего iPhone 8 без кнопки Home с Touch ID на лицевой панели. Вдохновившись картинкой, дизайнеры представили свое видение будущего «айфона» и того, как можно использовать место в самом низу экрана.

Утверждалось, что Apple попытается перенести сканер Touch ID под экран. Но задача эта не из простых, а потому у инженеров есть план «Б», согласно которому Touch ID может оказаться на задней панели.

Тем не менее освободившееся от него место можно использовать для управления воспроизведением музыки, переноса туда большинства навигационных кнопок из того же Safari. Правда, насколько удобной окажется перенос в «подвал» кнопок ответа на звонок и сброса… Вопрос спорный.