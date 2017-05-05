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На компьютере минчанки нашли более 5700 зараженных файлов

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  • 5.05.2017, 17:18
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Жительница Беларуси собрала на одном компьютере 5718 файлов, зараженных вредоносными программами.

Об этом стало известно в результате мониторинга распространения вирусных угроз, пишет tut.by.

Владелица компьютера живет в Минске вместе с мужем. По словам специалистов, для нее стало сюрпризом, что ее компьютер собрал так много вредоносного ПО. В итоге всю коллекцию «вылечил» антивирус.

«Рекордсмен» этого года собрал намного больше зловредов, чем победитель прошлогоднего антирейтинга оператора — тогда у минчанина нашли сразу 1773 зараженных файла.

Специалисты собирали статистику среди абонентов, установивших бесплатный антивирус Dr.Web, который недавно стал доступен в версии 10.0. Эксперты пришли к выводу, что вредоносными программами заражен каждый пятый компьютер. Чаще всего вирусы заставляют смотреть рекламу, удаляют системные файлы и крадут ценные сведения.

Самым распространенным оказался троянец Trojan.Load.Money, который используется для незаметной установки на компьютер рекламных и вредоносных программ. На втором месте расположился Trojan. KillFiles, который произвольно удаляет системные файлы.

Также в рейтинг угроз попали Script. Virus, Trojan. Prox, Program. HiddenStart, Trojan. Click и Trojan.PWS.Stealer. С начала года у абонентов были обнаружены и угрозы, провоцирующие DDoS-атаки на различные сайты.


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