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Эксперты назвали самый мощный смартфон

  • 5.05.2017, 21:32
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Лидерскую позицию в списке занимает iPhone 7 Plus.

Разработчики мобильного приложения AnTuTu опубликовали новый рейтинг самых производительных смартфонов в мире.

Об этом пишет hronika.info.

Лидерскую позицию в списке занимает iPhone 7 Plus, его результат составляет 177 тысяч баллов. Новые смартфоны от Samsung — Samsung Galaxy S8 и S8+ — на второй и третьей строчках рейтинга с практически одинаковым результатом — около 172,6 тысячи баллов.

Затем в рейтинге размещаются iPhone 7 и китайские гаджеты — OnePlus 3T, LeEco Le Pro 3, OnePlus 3, LeEco Le Max 2 и ZTE Axon 7.

Замыкает десятку Asus ZenFone 3.


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