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Как гомельский «депутат» заработал на местных «мадам Грицацуевых» $85 тысяч

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  • 7.05.2017, 13:52
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Фото: kp.by

Брачный аферист представлялся владельцем предприятия и депутатом.

В Гомеле судят брачного афериста и его мать, обманувших на 85 тысяч долларов, пишет kp.by.

Для всех потерпевших по этому делу едва хватило мест в зале суда. А если бы пришли все жертвы - ими признаны 31 человек - в зале пришлось бы ставить дополнительные скамьи. В клетке оказались мать и сын, которые выманили у своих знакомых в целом... 85 тысяч долларов!

Итак, знакомимся: 40-летний Дмитрий, образование высшее, женат, есть дочь, нигде не работает, судимостей не имеет. 66-летняя Галина, мать Дмитрия, замужняя, врач-терапевт, отличник здравоохранения, не судима. И оба обвиняются сразу по четырем частям статьи 209 Уголовного кодекса - мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере - они могут провести за решеткой ближайшие 10 лет.

И во время следствия, и в суде мать и сын отказались от дачи показаний, поэтому все, что известно об их преступлениях, - только со слов потерпевших. Большинство из них женщины, в основном, среднего возраста. Они поддавались обаянию Дмитрия и отдавали ему свои деньги. А на удочку Галины попались более старшие женщины и несколько мужчин, которые ради нее брали кредиты в банках.

Фото: kp.by

Оба начинали промышлять мошенничеством еще 6-7 лет назад, одалживая деньги у знакомых или беря кредиты по подложным справкам о доходах, а затем и уговаривая друзей на свое имя просить у банка кредит. Потом Дмитрий стал действовать хитрее: он вошел в образ богатого жениха и принялся очаровывать одиноких дам, знакомившись через интернет. В переписке и при встречах Дмитрий рассказывал, что владеет квартирами, клубом, салонами красоты в Москве и Киеве, более того - является украинским депутатом и владельцем крупного предприятия. Всем новым знакомым, а среди них были жительницы Гомельской, Могилевской, Минской и Витебской областей, мошенник обещал жениться.

- Когда окончательно втирался в доверие, начинал просить деньги в долг. Возникающие финансовые сложности объяснял разными причинами. Ухитрялся выманивать деньги и за счет того, что предлагал, например, купить избраннице автомобиль, на который якобы совсем чуть-чуть не хватает. Девушки отдавали ему свои заначки, которые копили годами, и даже брали кредиты, - говорит официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Мать брачного афериста занимала не последнее место во всех махинациях. 66-летняя женщина играла роль будущей свекрови, когда сын приводил избранниц знакомиться, забирала у девушек деньги. Кроме того, женщина и сама разыгрывала преступные сценарии. Например, уговаривая знакомых взять кредит в банке, она выдумала, что у ее внучки онкология и для лечения необходимо крупная сумма. Внучка у мошенницы - дочь Дмитрия - действительно есть. Девочка, к счастью, здорова и живет вместе с невесткой в Киеве.

Фото: kp.by

Одной из жертв Дмитрия стала предприниматель Алла:

- Он написал мне, увидев объявление на сайте знакомств. Обменялись телефонами, созвонились, несколько раз пообедали. Говорил, что у него очень серьезные намерения. Я не раз была у него дома. Как-то обедали, и ему кто-то позвонил. Он до этого говорил, что в Минск пригнали для его родителей дорогостоящий автомобиль, и ему срочно нужно отдать деньги, но у него сломалась карточка. И я ему дала взаймы две с половиной тысячи долларов. Мне он представлялся украинским бизнесменом, у него самого была очень дорогая машина, ценой под сотню тысяч долларов, дорогая обувь, одежда. Приглашал к себе - в большой дом с дорогим интерьером. У него грамотно поставленная речь, в общем, во всем создавал впечатление очень обеспеченного человека. Не могу сказать, что он меня обаял. Просто внушал доверие. Казалось, что эти деньги, которые одолжаю, для него просто мелочь.

Когда Дмитрий взял у Аллы первую сумму, сразу не исчез, продолжал звонить. А потом начал писать эсэмэски о том, что у него большие проблемы и что его мама все объяснит.

- Она со мной встретилась - интеллигентная женщина, врач - и рассказала, что Дмитрий попал в неприятную историю. При этом очень правдоподобно рыдала. Якобы сын гнал авто, но был не за рулем, и его машина сбила человека. Органы предложили за взятку закрыть дело. Я передела еще 3,5 тыс. долларов. Позже, когда закрались подозрения, что меня развели, я навела справки и узнала, что отец Дмитрия - уважаемый врач в городской больнице. Стала грозить, что пойду к нему на работу и устрою скандал. Тогда они начали отдавать мне по 100-200 долларов, - продолжает Алла.

Но Галина не остановилась и разыграла другой сценарий. Когда мать Дмитрия уже начала отдавать понемногу долг, она призналась, что обманула Аллу, что никакой аварии не было. А все деньги они, якобы, собирают на лечение от лейкемии дочери Дмитрия.

- Говорила, что ей очень стыдно, что все деньги ушли на лечение ребенка, она сильно плакала. В это же время дочь моей сестры заболела раком, и на этой почве я просто забыла про те деньги, которые они мне были должны. Только сейчас, после возбуждения дела, меня нашли следователи и рассказали, что на самом деле и никакой больной внучки не было, - говорит предприниматель.

Часто Галина действовала и без помощи сына. Например, работая на Станции переливания крови, врач делилась с донорами своим «горем» - мифом о больной внучке. Галина просила доверчивых женщин, которые прониклись ее бедой, взять на свое имя кредит для срочной помощи «бедной девочке».

- Я взяла кредит на 2 тысячи рублей, - рассказывает работница гомельского аэропорта. - Чтобы выплачивать его, мне хватало зарплаты, поэтому пришлось сдавать кровь дважды в месяц, пока не рассчиталась с банком.

Ближайшие четыре заседания суд будет слушать потерпевших. Обвиняемые уже объявили свою позицию: виновными себя признают, но частично:

- Да, брала взаймы, но деньги отдавались. Кому отдала, кому не успела, - заметила Галина.

В суде был и ее муж, уважаемый врач, которому уже пришлось уволиться с работы. По его словам, он и представить не мог, что жена с сыном промышляют мошенничеством. Мужчина говорит, что не в курсе, куда они тратили такие огромные деньги. И это пока остается загадкой.


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