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Россиянам предлагают купить «надувного ветерана» и съесть «георгиевскую ленточку»

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  • 8.05.2017, 14:39
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Магазины оценили «гелевого защитника Отечества» в $7,5.

В преддверии Дня победы россиянам предлагают купить воздушные шары в виде «звезды», «самолета» и «надувного ветерана».

Цена гелевого шара – $7,5.

В преддверии праздника в столовой Санкт-Петербургского государственного университета блюда украсили съедобными георгиевскими ленточками,

Фотографии торжественных салатов «Фонтанке» 6 мая прислали читатели. Учащимся и преподавателям юридического факультета госуниверсинета предлагают на выбор несколько салатов, в том числе оливье, на которых сверху из моркови и маслин выложили один из главных атрибутов Дня Победы. Кулинарные изыски оценили не все.


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