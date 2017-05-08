Стала известна новая информация об iPhone 8

Стала известна новая информация об iPhone 81
- 8.05.2017, 15:40
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Гаджет будет иметь лучшую защиту от воды и усовершенствованные динамики.
Согласно очередной утечке, которую обнародовал ресурс 9to5Mac, ссылаясь на данные компании JP Morgan, будущий iPhone 8 таки получит сканер отпечатков на задней панели, пишет telegraf.com.
Вероятно также, что в комплект гаджета будут включены беспроводные наушники AirPods.
Известно, что именно расположение сканера отпечатков пальцев являлось наиболее спорным моментом и многие пользователи надеялись, что компания таки успеет интегрировать Touch ID в экран, что было бы значительно удобнее. Однако судя по данным JP Morgan, это не произойдет.
Кроме того сообщается, что будущий гаджет получит двойной модуль основной камеры, усовершенствованную защиту от воды, и расширенные динамики на передней панели.
Согласно утечке, задняя панель смартфона будет выполнена, скорее, из стекла, нежели из алюминия.