Трамп продлил санкции против Лукашенко 33 14.06.2017, 7:34

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Дональд Трамп

Указ Джорджа Буша-младшего от 2006 года продлен в связи с тем, что белорусские власти продолжают нарушать права человека.

Во вторник президент США Дональд Трамп продлил действие санкций, введенных в отношении властей Беларуси Джорджем Бушем-младшим в 2006 году в связи с нарушением белорусским режимом прав человека и проведением «выборов», которые международное сообщество признало недемократичными, сообщает «Голос Америки».

Согласно опубликованному Белым домом пресс-релизу, президент Дональд Трамп продлил действие указа, так как «действия и политика некоторых представителей правительства Беларуси и других лиц продолжают подрывать демократические процессы и институты в стране».

В пресс-релизе отмечается, что власти Беларуси продолжают «нарушать права человека, осуществляют политические репрессии, и ведут коррупционную деятельность, что представляет чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США».

«По этой причине, – говорится в документе, которым президент Трамп уведомил Конгресс о решении продлить санкции, – я считаю необходимым продлить чрезвычайное положение, введенное президентским указом 13405 в отношении Беларуси».

Решение о продлении указа 13405 принимается ежегодно. Если президент США не продлевает его действие через год после подписания, в течение трех месяцев он автоматически утрачивает силу.