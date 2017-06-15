Жители Брестчины взбунтовались против учений «Славянское братство-2017» 28 15.06.2017, 10:22

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С требованием остановить учения возмущенные сельчане дозвонились до Министерства обороны.

Сегодня на полигоне «Брестский» подводят итоги белорусско-российско-сербских учений «Славянское братство-2017». Нет сомнений, что все задачи выполнены. Но, оказывается, остались недовольные среди мирного населения, пишет издание «Вечерний Брест».

Жители деревни Закий, что под Брестом (Мухавецкий сельсовет), жалуются на разбитые дороги, сломанные деревья и густую пыль на крышах и окнах. Говорят, ходил дом ходуном, люди повскакивали с постелей, дабы остановить армаду военной техники. Но не тут-то было…

В нынешний понедельник вечером здесь все еще кружили вертолет и самолеты. Но сельчан больше взбудоражила колонна бронетехники. Следы ее движения видны до сих пор. По рассказам очевидцев, закиевцы пострадали дважды – в пятницу и понедельник. Речь идет об улице Речной, в самом конце деревни. На углу - крутой поворот с выходом на поле. Так вот, «десанты» снесли некоторые деревья и разбили вдребезги дорогу. Возмущенные люди говорят, что они не против войсковых учений как таковых, поражает безалаберность. Если можно проехать рядом и есть где, то зачем наносить урон имуществу и портить настроение людям? Тем, которых военные, по сути, тренируются защищать? Как-то неправильно это…

Недовольный житель деревни Закий Михаил Андрусевич в минувшую пятницу дозвонился по этому поводу аж в Министерство обороны. Говорит, там его внимательно выслушали, пообещали разобраться. И правда, после обеда прислали солдатиков с лопатами. Деревьев уже не вернешь, а вот дорогу поровняли. Каким же было удивление Михаила, когда в нынешний понедельник утром картина повторилась… Как под копирку. Колонна бронетехники прошла точно по той же дороге, что и несколькими днями ранее… Хотя в нескольких метрах есть прокошенный от бурьяна «специальный» съезд, сокрушаются жители Речной.

- Тогда зачем было «лезть на забор»? И что у них там за разведка? – вопрошает мужчина, - если они не смогли найти правильную дорогу.

Честно сказать, деревца там небольшие, их, наверное, было трудно заметить. Но жителям обидно. Сажали, ухаживали, подвязывали, подвезли тонны песка, чтобы навести маломальский порядок. Деревца эти образуют так называемую противопожарную зону, щит на краю деревни. Может, было бы не так обидно, если бы сельчан хотя бы просто поставили в известность…

Думается, «ущерб» здесь больше не материальный, а моральный… Закиевцы говорят, обращались и к председателю сельсовета. Тот махнул рукой, мол, посадим новые саженцы, делов-то. Но журналистов «Вечерки» упорно приглашали проехать еще и на близлежащие дачи. В сторону, куда рванула техника, обогнув деревню. Мол, и там «наломали дров». Мы было подрядились ехать, но потом остановились, упершись в пески со следами военной техники. Дорога на дачи и Каменицу-Жировецкую – отдельная боль сельчан. Говорят, только на танке и проедешь…