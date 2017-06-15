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Диетологи назвали самую эффективную диету для похудения

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  • 15.06.2017, 12:22

В новых исследованиях приняли участие 74 пациента, болеющие диабетом.

Вегетарианская диета, по словам ученых, является самой эффективной диетой для похудения. Она позволяет избавиться от лишних жировых отложений и улучшить состояние здоровья, пишет orthodox.od.ua.

Специалисты заявили, что подобный рацион питания особенно полезен людям с диабетом второго типа и метаболическим синдромом. Вегетарианская диета существенно ускоряет обмен веществ в организме.

В новых исследованиях приняли участие 74 пациента, болеющие диабетом. Всех участников наблюдений распределили в 2 группы. Первая группа ела только овощи, а вторая – продукты, рекомендованные Европейской ассоциацией по изучению диабета. Оказалось, что вегетарианская диета помогает избавиться от лишнего веса.


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