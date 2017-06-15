Канадцев призывают на акцию солидарности с белорусскими патриотами 15.06.2017, 14:07

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Белорусы Канады выйдут к зданию мэрии в Торонто.

Вечером 15 июня на площади перед мэрией канадского Торонто местные белорусы запланировали флешмоб в поддержку заключенных по «делу патриотов», сообщает «Радыё Свабода».

Организаторы предлагают участникам собраться в 18 часов вечера по местному времени, сделать фото на фоне известного места в городе с плакатом «Патриот не преступник».

«Приходите сами и приглашайте друзей - нашим землякам очень важно часто просто знать, что они не одни», - сообщила организатор акции Валентина Шевченко.

Белорусская диаспора в Торонто довольно активная: периодически проводит встречи с известными белорусами, концерты белорусских музыкантов, отмечает национальные праздники.

По «деле патриотов» за решеткой остаются 14 человек, против которых возбуждены уголовные дела за «обучение и подготовку к участию в массовых беспорядках» и «создание незаконного вооруженного формирования». Ряд задержанных освободили, дела против некоторых освобожденных остановили. Задержанные сообщали о пытках, но Генпрокуратура не увидела оснований для прокурорской проверки.