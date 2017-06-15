Зловещая шестерка Максим Авербух, Forbes

15.06.2017, 22:38

Что погубит российскую экономику.

Электромобили, альтернативная энергетика, китайская сланцевая нефть — какие еще угрозы стоят перед сырьевой российской экономикой.

Как отметил в 2012 году президент Владимир Путин, в России сложилась сырьевая экономика. Для нее характерна глубокая зависимость от мировой экономики — даже более глубокая, чем у большинства других стран мира. И возможность государства выполнять свои социальные обязательства во многом определяется глобальной конъюнктурой.

Отрадно, что президент понимал это еще в далеком 2012 году. Плохо, что спустя пять лет, в 2017 году, он не видит оснований верить в окончание эры углеводородов. Во всяком случае, именно так он обозначил свою позицию на прошлогоднем Всемирном энергетическом конгрессе в Стамбуле. Между тем, пока сырьевая российская экономика оправляется от двукратного падения нефтяных цен в 2014 году, над ней нависают сразу шесть новых угроз, обусловленных грядущим сокращением потребления нефти.

Рост доли электромобилей в мировом автопарке

Переходу мирового автопарка на электродвигатель помогают:

- удешевление электромобилей. По прогнозам, в 2025 году электромобили сравняются в цене с обыкновенными. А уже июле этого года стартует массовое производство дешевой Tesla Model 3, чья стоимость находится в довольно комфортной для США ценовой зоне;

-введение на основных авторынках мира новых нормативов экономичности двигателя. В Китае и Японии новые нормы вступают в силу в 2020 году, в ЕС — в 2021, в США — с 2025 года;

- решение основных технологических проблем, сдерживавших прежде развитие рынка электромобилей: дальности пробега на «одной заправке», неразвитости сети станций подзарядки, длительность самой подзарядки (предложено уже несколько решений, сокращающих этот процесс до 5-10 минут);

-«дизельгейт», который уже ударил по Volkswagen, Fiat Chrysler, Daimler, Volvo и выглядит, как скоординированная атака на любимый европейским потребителем более экономичный (в сравнении с бензиновым) дизельный двигатель.

К 2035 году (с учетом того, что обновление автопарка происходит в упомянутых странах за 10-12) все это может сократить потребление нефти на 5-11 млн баррелей в день (барр/д).

Такси с автопилотом

Согласно проведенным в этом году опросам, от 34% до 46% водителей в разных странах готовы отказаться от покупки следующего автомобиля в пользу поездок на такси с автопилотом.

Та же Tesla предлагает владельцам своей бюджетной Model 3 использовать их машину как такси с автопилотом — пока вы отдыхаете или работаете, ваш автомобиль будет зарабатывать для вас деньги. Дочерняя компания Tesla будет обеспечивать ваш автомобиль заказами — в этом Илон Маск скопировал Uber. Теперь дело остается за государством — ему необходимо разрешить и регламентировать использование подобного вида транспорта.

Подтягиваются и мейджоры — новым главой Ford стал Джим Хэкетт, который ранее возглавлял подразделение Ford Smart Mobility, отвечающее за разработку беспилотников..

В результате, мировой автопарк может сократиться на треть, а это приведет к тому, что спрос на нефть к 2025-2030 годам упадет на 15 млн барр/д.

Сокращение стоимости добычи нетрадиционной нефти

По оценке Rystad Energy, средняя себестоимость добычи одного барреля сланцевой нефти упала с 80 долларов в 2013 году до 35 долларов. Здесь необходимо напомнить, что американские НПЗ покупают нефть на 5-10 долларов дешевле ее биржевой цены, то есть при цене WTI в 48 долларов за баррель, американские нефтедобытчики выручают от продажи этого барреля 38-43 доллара. И при таких низких ценах добыча сланцевой нефти все равно растет!

Что касается себестоимости добычи нефти на шельфе, то она уже опустилась до за баррель, при том, что всего три года назад составляла 75 долларов. На разрабатываемом Shell месторождении Кайкас в Мексиканском заливе цена безубыточности — 40 долларов.

США уже достигли «энергетической безопасности» — при потреблении нефти и нефтепродуктов на уровне 20 млн барр/д, «чистый импорт» составляет менее 4 млн барр/д. Более 90% «чистого импорта» идет из соседних Канады и Мексики. США стали третьим в мире экспортером углеводородов, направляя за рубеж 1,3 млн барр/д сырой нефти и 4,9 млн барр/д нефтепродуктов. Чем дешевле американский баррель, тем больше его на внешних рынках, тем жестче конкуренция и ниже цена. В скором времени начнется война за объемы продаж.

Рост добычи сланцевых нефти и газа в Китае

Китай неторопливо, но верно наращивает собственную добычу сланцевых углеводородов. На сегодняшний день Китай обладает крупнейшими запасами сланцевой нефти и вторыми по объему запасами сланцевого газа в мире. В 2016 году разработку сланцевых месторождений в КНР стране начали иностранные компании — BP, Chevron, Halliburton. Выходят в сегмент добычи сланцевого газа Китая ConocoPhillips, Statoil, Total. По прогнозу британской BP, к 2035 году большая часть сланцевого газа планеты будет добываться в Китае. Вряд ли, делая крупную ставку на развитие собственной добычи сланцевого газа, Пекин оставит пропадать втуне свои огромные запасы сланцевой нефти.

Расцвет солнечной и ветряной электрогенерации

Вытеснение генерации на газу солнечной и ветряной электрогенерацией — дело недалекого будущего. Одновременно мы будем наблюдать резкий рост экспорта высвободившихся объемов газа из США и сокращение рынка природного газа в Европе. Солнечная и ветряная энергетика в США уже достигли того уровня, когда могут на равных конкурировать с генерацией на газе и угле — даже без государственных дотаций. Такой же процесс идет и в Европе.

Резкий рост экспорта СПГ из США, Австралии, Катара

До 2025 года на мировой (по сути — европейский и китайский) рынок может поступить до 180 млрд кубометров нового газа. США уже начали экспорт СПГ — пока что только с терминала Сабин Пасс, но в конце 2017 года вводится в строй первая очередь второго экспортного терминала в Коув-Пойнте, географически ориентированного на поставки на рынок Европы. Катар снял мораторий на увеличение добычи на своем основном месторождении Южный Парс.

Таким образом, если ОПЕК путем передачи США части рынка сбыта, все же не сумеет усадить эту страну с собой в «одну лодку», российская экономика получит двойной удар: на снижение цены наложится сокращение физических объемов экспорта. Что такое «нефть по 30» мы с вами узнали в феврале прошлого года — средняя зарплата меньше 400 долларов и пенсия в 150 долларов (70% работающих россиян получили в феврале 2017 «на руки» зарплату в размере 250 долларов). Стоит цене нефти и физическому объему экспорта сократится на 25% — и экспортная выручка упадет до уровня февраля 2016 года.

Максим Авербух, Forbes