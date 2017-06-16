Илон Маск рассказал, сколько будет стоить билет на Марс 13 16.06.2017, 20:59

2,358

Первый корабль Dragon 2 отправится на Марс уже через два года.

Глава компании SpaceX Илон Маск рассказал о плане колонизации Марса для научного сообщества и сколько поселение там будет стоит. Об этом пишет Science Alert.

По его словам, используя современные технологии, билет на Марс будет стоить около $ 10 млрд. Миллиардер считает, что его задача состоит в снижении этой стоимость до $ 200 тыс.

Он уверен: на стоимость сможет повлиять разработка нового, легкого и дешевого вида топлива для космических кораблей, которые будут курсировать между планетами. Топливо для ракет на обратную дорогу предполагается изготавливать на Марсе. По мнению Маска, лучше всего для этой цели подойдет метан.

Маск заявил, что человечество сможет увидеть первые туристические полеты на Марс в 2023 году. А первый корабль Dragon 2 отправится на Марс через два года.