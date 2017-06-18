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Мотоциклист врезался в стену заводской проходной в Новополоцке

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  • 18.06.2017, 8:17
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Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

ЧП произошло на заводе «Полимир» ОАО «Нафтан».

В Новополоцке мотоциклист врезался в стену заводской проходной. Подробности аварии рассказал начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

ДТП произошло вчера в 19.40 в районе 8-ой и 9-ой проходных завода "Полимир" ОАО "Нафтан". 30-летний водитель мотоцикла Honda не справился с управлением на т-образном перекрестке, съехал в кювет, а затем врезался в стену. Водитель госпитализирован в хирургию, проводиться операция.

Инспекторы ГАИ измерили тормозной путь мотоцикла - на проезжей части он составил около 80 м, за ее пределами - около 30 м. Исходя из этого, можно сделать предположение, что скорость Honda была значительно выше разрешенной на данном участке дороги.

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

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