Французы придумали чудо-прибор для улучшения сна 19.06.2017, 14:32

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Стартап уже привлек $22 миллиона инвестиций.

Французская компания Rythm запустила предпродажу устройства для улучшения качества сна, которое помогает быстрее засыпать, лучше высыпаться и легче вставать по утрам. Стартап уже привлек $22 млн инвестиций, сообщает hightech.fm.

Устройство Dreem, которое сейчас можно купить только по предзаказу на сайте компании, представляет собой негромоздкую мягкую конструкцию, которую нужно надевать на голову наподобие шлема. Dreem анализирует активность головного мозга во время сна и стимулирует его легкими аудиосигналами, воздействующими на внутреннее ухо.

В компании утверждают, что такие воздействия помогают быстрее заснуть и улучшают качество сна. Кроме того, Dreem оснащен встроенным будильником, который помогает проснуться в нужной фазе. Стоимость такого устройства по предзаказу — $400, а после выхода на рынок цена будет увеличена до $500, пишет издание VentureBeat.

«Rythm началась с одной единственной идеи — мы хотели улучшить качество сна при помощи слуховых стимулов, основанных на анализе активности мозга, — говорит соучредитель и генеральный директор Rythm Хьюго Мерсье. — После успешного бета-тестирования мы доработали устройство и расширили его функции. Запуск Dreem — это прорывной момент, и мы очень рады помочь нашим клиентам встать на путь здорового сна».