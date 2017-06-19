Леонид Судаленко: Хочу посмотреть в глаза сексоту 7 19.06.2017, 16:26

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Леонид Судаленко

Известный гомельский правозащитник прокомментировал признание создателя сайта gomelbest.com.

Эмигрировавший в Польшу гомельчанин Сергей Васильев дал признательное интервью «Белсату», в котором рассказал о том, какие задания КГБ выполнял в течение двадцати лет.

Среди прочего речь шла о создании и обслуживании сайта gomelbest.com, критиковавшего гомельскую оппозицию и общественных деятелей региона.

Одним из частых героев публикаций ресурса был правовой инспектор профсоюза РЭП по Гомельской области Леонид Судаленко. По просьбе «Салідарнасці» он прокомментировал признания Васильева.

По словам правозащитника, если признания Васильева подтвердятся, можно будет сказать, что именно он по заданию КГБ последние 10 лет писал клеветнические статьи в его адрес.

— Кроме того, он совершил против меня уголовное преступление, — подчеркнул в экспресс-комментарии Судаленко.

Правозащитник утверждает, что в 2015 году Сергей Васильев мог взломать его электронную почту и разослать от его имени порнографический ролик. Судаленко рассказал о том, как это стало возможным: по его словам, создатель сайта gomelbest.com не раз бывал в офисе демократических сил Гомеля на улице Полесской, пароль от wi-fi был написан на доске.

— Каждый, кто заходил на офис, мог видеть этот пароль. В 2015-м он разослал ролик на почту налоговой инспекции и областного управления Следственного комитета. И таким образом совершил уголовное преступление. Я, безусловно, искал тогда того, кто это мог сделать. Но сотрудники милиции заявили мне, что ролик разослали из Великобритании, — рассказал правозащитник.

Леонид Судаленко сомневается в озвученных Васильевым мотивах его признания:

— Я не знаю, в каком он сейчас статусе находится в Польше. Его признание как раз и указывает на то, что он будет пытаться просить политическое убежище. Если бы ему нужна была карта поляка, то он вряд ли бы делал подобное заявление, или сделал бы это позже. А раз он говорит о грозящей ему на родине опасности со стороны КГБ, то, скорее всего, будет просить убежище.

Говоря о личном отношении к Васильеву, гомельский правозащитник подчеркнул:

— Что я желаю этому человеку? Хотел бы я ему в глаза посмотреть. Хочу, чтобы он публично признался, что рассылал порнографию от моего имени, взломав мою почту. Думаю, мне бы этого было достаточно, чтобы компенсировать вред, который он за десять лет нанес не только мне, но и моей семье. Например, когда звучали угрозы в адрес одного из моих сыновей.