Гешефты 7 Светлана Калинкина

2.06.2017, 13:58

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Светлана Калинкина

Наш чиновник уже давно как персонаж известной песенки: «Он вечно озабоченный, он главуполномоченный, он вечно с кем-то делает гешефт…».

Комитет госбезопасности вновь подкинул тему для обсуждения, сообщив о задержании более десятка руководителей медицинских учреждений, а также бизнесменов-поставщиков оборудования и реагентов. Медики за государственные деньги по завышенным ценам закупали товары медназначения и получали за это откаты от коммерческих фирм. Простенький, но весьма прибыльный бизнес. Налажен был по всей стране – от Минска до Пинска и Могилева.

В январе было заведено аналогичное дело по системе ЖКХ. 11 арестованных. И тоже с обширной географией: Береза, Гомель, Брест, Свислочь… Сообщалось, что бизнесмены суммы откатов руководителям ЖКХ заранее закладывали в себестоимость продукции, и так работали много лет.

Накануне Нового года случилось крупное дело по поставке компьютерного оборудования Фонду социальной защиты населения – той самой бедной структуре, которая хронически не способна ни пенсии повысить, ни декретные пособия. Зато оказалась вполне способна нажиться на деньгах, имеющихся в распоряжении. В схеме оказались замешаны чиновники Министерства труда, Нацбанка и даже ЕРИП. Итог – задержаны восемь человек: пять чиновников и трое айтишников. В том числе – управляющая ФСЗН Людмила Бачило.

Приблизительно в то же время, в декабре, за решетку попали 15 «промышленников» – чиновники, бизнесмены, высшие менеджеры МАЗа, МТЗ, «Гомсельмаша», БелАЗа. Они получали от коммерческих структур деньги за то, что продвигали и покупали их продукцию. Часто – вовсе не нужную…

Это криминальные хроники только за последние полгода. И столько скандальных, масштабных, массовых уголовных дел по разворовыванию государственных средств! О чем это говорит? О том, что многие механизмы в нашей стране не работают: механизмы здоровой конкуренции, контроля за расходованием бюджетных средств, публичности доходов чиновников и членов их семей… Зато самоорганизовался, разросся, как спрут, и прекрасно функционирует механизм гешефта.

У одних есть право самолично распоряжаться государственными деньгами, у других – готовность получать эти деньги и немножко отстегивать. В итоге получается взаимовыгодное сотрудничество государственных мужей и представителей бизнеса. От которого, правда, страдаем мы с вами, страдает бюджет.

Самое интересное, что в нашей стране такой «бизнес» практически не наказуем. Ведь кто наворовался – тот и сидеть не будет, потому что откупится от тюрьмы. Благо, есть чем.

Кто из чиновников от какого гешефта кормится, мы можем только догадываться. Но поскольку никто даже не заикается о том, что ситуация ненормальная, что ее срочно необходимо менять, вывод напрашивается сам собой: слишком многие в этих схемах задействованы, слишком многие «присосались».

Взять, например, закупки лекарств. Одна из первых реформ, на которую пошла Украина в отчаянной попытке победить коррупцию, – доверила проведение тендеров на закупку лекарств независимым международным организациям. Результат известен каждому, кто хоть раз покупал лекарства в Украине, – цены несопоставимо ниже наших. Но в Беларуси такие предложения даже не звучат, даже не обсуждаются. Хотя почему нет? Хотя бы ради интереса давно стоило попробовать для белорусских клиник с помощью неангажированных международных структур закупить, например, бинты. Или гипс. Или марлю. Может, и не потребовались бы нам десятки тысяч километров бинтов и тонны марли (именно так, кстати, случилось в Украине). Может, и цены были бы другими. Но нет! Никто проблему не видит и решений не знает. Все молчат.

Отобрать у чиновников право проводить госзакупки, передать это право независимым структурам (и лучше даже не беларуским) – это покуситься на святое. Найдут тысячи аргументов против, размажут по стенке. Хотя интересно, что, активно ностальгируя по советскому прошлому, по централизации и плановости, никто из них почему-то не вспоминает, что в СССР коррупция приравнивалась к измене родине и прямым образом трактовалась как угроза экономической безопасности государства. Что наказание за данное преступление было вплоть до смертной казни с конфискацией имущества.

Конечно, я не за смертную казнь. В Китае до сих пор коррупционеров казнят, только толку от этого никакого: слишком высоки ставки, плюс к тому – в недемократическом государстве слишком велика вероятность того, что удастся ускользнуть от наказания, откупиться. Зато демократии масштабную коррупцию победили. Уж во всяком случае невозможно представить, чтобы в демократической стране чиновник с невысокой зарплатой умудрялся выстроить несколько коттеджей, обеспечить жильем и детей, и жен, и любовниц, и даже не считал нужным объясниться, где взял деньги на такое строительство.

А значит, всеми этими арестами КГБ просто гоняет ветер: как посадили – так и выпустят, как воровали – так и будут воровать. Наш чиновник уже давно как персонаж известной песенки: «Он вечно озабоченный, он главуполномоченный, он вечно с кем-то делает гешефт…». И, несмотря на волну арестов, нет никаких примет того, что кто-то всерьез намерен ситуацию изменить.

Светлана Калинкина, «Народная воля»