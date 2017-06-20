Шон Спайсер: США всегда будут защищать свои интересы и своих союзников 2 20.06.2017, 7:59

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Шон Спайсер

Белый дом и Пентагон жестко отреагировали на заявление РФ по Сирии.

США имеет право на самооборону в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в ответ на решение министерства обороны РФ прекратить взаимодействие с Пентагоном по меморандуму о предотвращении инцидентов в небе над Сирией, сообщает Washington Examiner (перевод –gordonua.com).

Спайсер подчеркнул, что Вашингтон будет делать все возможное, чтобы защитить свои интересы.

Представитель Пентагона Джефф Дэвис заявил, что США не будут колебаться, чтобы защитить своих пилотов в Сирии, при возникновении угроз. Данное заявление прозвучало в ответ на угрозу РФ брать на прицел летательные аппараты международной коалиции под эгидой США в небе над Сирией.

"Мы знаем о заявлении России. Мы не стремимся к конфликту ни с какой из сторон конфликта в Сирии, кроме ИГИЛ, но мы не будем колебаться защищать себя или наших партнеров, если они окажутся под угрозой", - сказал Дэвис.

Еще один представитель США полковник Райан Диллон заявил, что самолеты коалиции продолжат проводить операции над Сирией, атакую силы ИГИЛ и осуществляя воздушную поддержку наземным союзническим войскам.

Однако он подчеркнул, что авиация коалиции будет избегать той части воздушного пространства Сирии, которое указала РФ в своем заявлении.

"В результате недавних встреч, связанных с сирийским режимом и российскими силами, мы предприняли осмотрительные меры по перемещению самолетов над Сирией, чтобы продолжать атаковать войска ИГИЛ, обеспечивая при этом безопасность наших летных экипажей с учетом известных угроз на поле боя", - отметил Диллон.

19 июня Министерство обороны России сообщило о прекращении взаимодействия с Пентагоном по меморандуму о предотвращении инцидентов в небе над Сирией в связи с тем, что международная коалиция по борьбе с террористической организацией ИГИЛ сбила сирийский военный самолет.