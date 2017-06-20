Роберт Тышкевич: Диалог с Беларусью возможен только при соблюдении прав и свобод человека 20.06.2017, 14:29

Роберт Тышкевич

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Белорусские власти должны выполнять взятые на себя международные обязательства.

Об этом заявил депутат Сейма Польши, председатель комиссии Сейма по делам Беларуси Роберт Тышкевич (первеод - Charter97.org):

- Для Польши Беларусь имеет особое значение. Мы открыты для сотрудничества и нормализации наших отношений, но мы хотим, чтобы она была реальной и означала прогресс в ключевых областях наших двусторонних отношений.

25 лет польско-белорусских отношений – это история несбывшихся надежд и нереализованных проектов, но также это и история постоянных поворотов. Существует что-то в нашем соседстве, что указывает нам сделать новую попытку возродить надежду, возобновить диалог.

Кто-то скажет, что это Российская Федерация. Последние 25 лет подтверждают наличие по обе стороны границы реальной соседской сплоченности в наших обществах, капитала взаимной симпатии, которые подталкивают к тому, чтобы развивать контакты и искать новые возможности для взаимной пользы.

Ввиду слабости политических отношений, польско-белорусское соседство наполняется содержанием главным образом за счет силы социальных ожиданий. Важно постоянно улучшать этот социальный аспект наших двусторонних отношений.

Мы уже видим положительные результаты, такие как либерализация приграничного движения в районе Беловежской пущи и Августовского канала. Это важно как для активизации контактов между людьми, так и для развития экономического и туристического потенциала приграничных регионов.

Обе стороны должны приложить все усилия, чтобы граница стала наименее обременительным местом, гарантирующим эффективное и безопасное передвижение людей.

Чрезвычайно важными в этом контексте является напоминание белорусской стороне о необходимости завершить все процедуры ратификации соглашения о малом приграничном движении.

Наполнить эти соглашения содержанием должен диалог между Беларусью, Польшей и ЕС в области прав человека и гражданских свобод. Реакция белорусских властей на мирные акции протеста весной этот года вызвала в Варшаве и других европейских столицах оправданное беспокойство. Европа хочет видеть реальные доказательства того, что белорусские власти серьезно относятся к взятым на себя международным обязательствам. Мораторий на смертную казнь или ее полная ее отмена была бы таким сигналом.

Хотелось бы, чтобы в будущем наш диалог развивается в духе уважения и доверия. Польша была, есть и будет готовой поддержать Беларусь на пути модернизации, а также поделиться своим собственным опытом.

Хотя на сегодняшний день мы являемся членами различных политических и экономических блоков, наши отношения могут развиваться как по-настоящему добрососедские.

Надежда на более активное и открытое соседство поселилась в сердце молодых белорусов, которые сегодня многими тысячи выбирают учебу в Польше, чтобы познать реалии Европейского Союза и западного мира, установить контакты и дружеские отношения на будущее. Я считаю, что молодые белорусы и молодые поляки наполнят наш регион новой энергией, благодаря чему будут разрушены существующие барьеры.