В Минске пока обошлось без потопа

В Минске пока обошлось без потопа1
- 20.06.2017, 20:07
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Неблагоприятные явления в столице сохранятся до 23 часов.
Вечером 20 июня в Минске и области прошел сильный дождь. С утра синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за дождя и сильного ветра. МЧС разослало смс с предупреждением о непогоде, пишет tut.by.
Дождь прошел, был довольно сильный, но непродолжительный. Обошлось без происшествий и потопов. При этом синоптики отмечают, что в столице неблагоприятные явления сохранятся до 23 часов.
Что происходило в столице — в фото и видео минчан.
Грянул гром и понеслась! @tutby pic.twitter.com/UZA1euzHpy— Артём (@Adler_Braun) 20 июня 2017 г.
@minskgovby @tutby @Motolko А кто-нибудь когда-нибудь что-нибудь сделает с бесконечно прибывающей в переход водой? Спустя 5 минут дождя 👌🏼 pic.twitter.com/tJAuZksgV8— Искра 💥🔥🔝 (@DianaIskrickaya) 20 июня 2017 г.
@tutby все в полном порядке, только хмуровато и моросит дождик 👌🏼 pic.twitter.com/qNRgHfIMbG— Искра 💥🔥🔝 (@DianaIskrickaya) 20 июня 2017 г.