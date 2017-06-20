В Минске пока обошлось без потопа 1 20.06.2017, 20:07

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Неблагоприятные явления в столице сохранятся до 23 часов.

Вечером 20 июня в Минске и области прошел сильный дождь. С утра синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за дождя и сильного ветра. МЧС разослало смс с предупреждением о непогоде, пишет tut.by.

Дождь прошел, был довольно сильный, но непродолжительный. Обошлось без происшествий и потопов. При этом синоптики отмечают, что в столице неблагоприятные явления сохранятся до 23 часов.

Что происходило в столице — в фото и видео минчан.

Even an umbrella today does not help to hide from the #rain #raining #summerrain #minsk #belarus Публикация от Hanna (@hanna.software) Июн 20 2017 в 8:34 PDT

Минск после дождя становится красочнее #minsk #rain #colors #urban #installation #корпус #корпус8 Публикация от Elena Nikolaichik (@lenka042) Июн 20 2017 в 8:37 PDT