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В Минске пока обошлось без потопа

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  • 20.06.2017, 20:07
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Неблагоприятные явления в столице сохранятся до 23 часов.

Вечером 20 июня в Минске и области прошел сильный дождь. С утра синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за дождя и сильного ветра. МЧС разослало смс с предупреждением о непогоде, пишет tut.by.

Дождь прошел, был довольно сильный, но непродолжительный. Обошлось без происшествий и потопов. При этом синоптики отмечают, что в столице неблагоприятные явления сохранятся до 23 часов.

Что происходило в столице — в фото и видео минчан.

Even an umbrella today does not help to hide from the #rain #raining #summerrain #minsk #belarus

Публикация от Hanna (@hanna.software)

🖤☔️🦄#rain #minsk

Публикация от mayakovskaya (@mirclock)


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