Подросток из Мстиславля побил мировой рекорд по пауэрлифтингу 2 22.06.2017, 7:43

ФОТО С САЙТА MGFSO.RU

В упражнении «приседания с отягощением на спине» Артем Савельев справился с весом в 210 кг.

На чемпионате мира по пауэрлифтингу, который проходит в настоящее время в Минске, Артем Савельев в упражнении «приседания с отягощением на спине» справился с весом в 210 кг, сообщает сайт 6tv.by.

Это новый зафиксированный рекорд мира в весовой категории до 59 кг среди юниоров (спортсмены до 23 лет). Интересно, что Артём имеет именно мстиславскую прописку, он тренируется не в столице и даже не в областном центре, где достаточно мастеров спорта по этому виду. Его домашней площадкой является местный Центр физкультурно-оздоровительной работы «Олимп». Пауэрлифтинг – это разновидность тяжелой атлетики, состоящая из трех упражнений: приседаний с отягощением на спине, жима штанги лежа и становой тяги штанги.

Всего белорусская сборная состоит из 15 атлетов, а на чемпионат в минский Дворец спорта съехались 874 спортсмена из 52 стран. Мстиславчанин один из самых перспективных атлетов нашей команды, в сборную он попал по итогам чемпионата страны, который прошёл в апреле. Ранее он уже добивался похожих результатов. В прошлом году на чемпионате Европы по классическому пауэрлифтингу в Тарту (Эстония) он установил четыре мировых рекорда и пять рекордов Европы среди юношей до 18 лет (на тот момент он был учащимся мстиславской СШ №2). В 2015-м Артём становился чемпионом Европы среди юниоров.

А начинал он с лёгкой атлетики в мстиславской ДЮСШ. В 7 классе в 2013 году юный спортсмен стал призёром первенства Беларуси по лёгкой атлетике в беге на дистанции три километра. Но летом того же года он попал в кружок «Силовое троеборье» и занялся серьёзно поднятием штанги. Через год он уже занял первое место по пауэрлифтингу в районных соревнованиях, а в апреле 2015 года – в областных, где его заметил первый заместитель председателя Белорусской федерации пауэрлифтинга Константин Бурыкин. С этого момента и начался его путь в сборную.