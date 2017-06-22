Медики назвали восемь суперполезных свойств гречки 22.06.2017, 12:37

История возделывания гречихи насчитывает более пяти тысяч лет.

Крупа, которую получают из этого растения, используется для приготовления каш, супов, запеканок и пудингов, из нее делают муку, которая является одним из основных ингредиентов лапши, популярной в разных странах. Блюда из гречневой крупы полезны и вкусны, они прекрасно сочетаются с мясом, молоком, яйцами, грибами, фруктами и овощами.

В национальной кухне народов нашей страны гречневая крупа используется очень широко. Но далеко не все любители этого продукта осведомлены о свойствах, за которые гречку так ценят диетологи. Ее особым качествам и посвящена сегодняшняя статья, сообщается на сайте neboleem.net.

Средство от анемии

О том, что в гречневой крупе содержится много железа, знают все. Блюда из нее включают в рацион людей, страдающих железодефицитной анемией или восстанавливающихся после перенесенной кровопотери. Особенно важен тот факт, что в состав гречки входит фолиевая кислота, активизирующая процесс кроветворения. Именно поэтому блюда из гречневой крупы надо употреблять при лучевой болезни и других поражениях костного мозга.

Источник незаменимых аминокислот

По содержанию белка и аминокислот (триптофана, лизина и треонина) гречневая крупа успешно конкурирует с мясом, яичным белком и молочными продуктами. Она необходима пациентам с патологиями желудочно-кишечного тракта, имеющим сложности с перевариванием животной пищи.

Отметим, что белки, входящие в состав гречневой крупы, могут стать причиной индивидуальной непереносимости. Об этом следует помнить молодым мамам, которые впервые вводят гречку в рацион малышей. Это нужно делать осторожно и при появлении признаков аллергической реакции сразу отменять новый продукт.

Кладезь витаминов

Кроме фолиевой и никотиновой кислоты (витамина РР), гречка богата рутином, дефицит которого в организме проявляется патологическими изменениями стенок сосудов (увеличением проницаемости, снижением эластичности и т.д.), а также витамином В1.

Крупа также содержит большое количество органических кислот (лимонной, яблочной, щавелевой, малеиновой), которые способствуют выводу из организма солей и оптимизируют кислотно-щелочной баланс.

Источник липотропных веществ

Липотропные вещества считаются природными гепатопротекторами. Они защищают клетки печени от разрушения и перерождения, стимулируют удаление из них жира. Поэтому блюда из гречневой крупы, содержащей немало таких веществ, очень полезны при болезнях печени, сердечно-сосудистых проблемах и неполадках в работе поджелудочной железы.

Средство от диабета

Больным сахарным диабетом гречку рекомендуют в качестве замены хлеба, картофеля и каш, приготовленных из круп с высоким содержанием углеводов. Регулярное включение блюд из гречневой крупы в рацион позволяет поддерживать оптимальный уровень сахара в крови, избегая резких его скачков.

Способность оптимизировать состав крови

Установлено, что употребление гречки способствует удалению из организма «плохого» холестерина. Поэтому она считается продуктом, предотвращающим развитие атеросклероза и гипертонической болезни. Кроме того, блюда из гречневой крупы помогают улучшать состав крови, выводя из нее токсичные вещества.

Источник флавоноидов

В состав гречки входят флавоноиды – природные антиоксиданты, препятствующие развитию злокачественных новообразований, активизирующие защитные силы организма. Люди, часто употребляющие блюда из гречневой крупы, долго сохраняют физическую и умственную активность, легко переносят сезонные инфекции.

Один из самых безопасных продуктов

Насекомые-вредители практически не затрагивают посевы гречихи, они не зарастают сорняками. Процесс возделывания этого злака обходится без применения химических средств защиты растений. Именно поэтому гречневая крупа является одним из самых экологически чистых и безопасных для здоровья человека продуктов. Гречка идеально подходит для диетического питания. По содержанию полезных микроэлементов и витаминов она в полтора-три раза превосходит все остальные крупы. Регулярное включение блюд из гречневой крупы в рацион помогает оптимизировать массу тела, повысить устойчивость к стрессам и влиянию вредных факторов внешней среды. Продукт хорошо переваривается и помогает очищать организм от токсинов. Употребление гречки в пищу не имеет противопоказаний, за исключением крайне редких случаев индивидуальной непереносимости.