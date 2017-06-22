Как это было: Спецрепортаж The Times от 23 июня 1941 22.06.2017, 14:30

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Военный репортаж самого известного британского издания.

Уже 23 июня 1941 известная британская газета подготовила спецрепортаж, авторы которого с поразительной для сегодняшнего дня интуицией анализируют причины нападения Германии на СССР, предсказывают стратегию сторон и представляют разнообразные мнения мировой общественности в ответ на случившееся, пишет urokiistorii.ru.

«В Германии... считается, что советская армия, которая... «нетренирована, кое-как вооружена и плохо укомплектована офицерским составом», не может тягаться с военной машиной Третьего рейха. Тем не менее, имеются некоторые опасения по поводу значительного превосходства СССР в живой силе и огромной территории, а также свойственного всем русским восточного инстинкта самопожертвования».

Вчера рано утром немецкие войска начали наступление на СССР. На юге немецкие и румынские силы вошли в Бессарабию, а на севере немцы и финны, как сообщается, ведут наступление в направлении Ленинграда.

Одновременно «Люфтваффе» предприняли серию налетов на советские аэродромы. Бомбардировкам подверглись Киев, Севастополь и другие города СССР. На данный момент известия о боях приходят почти исключительно из немецких источников.

Нарком иностранных дел Молотов объявил о немецком вторжении в радиообращении, назвав его совершенно ничем не спровоцированным «разбойничьим нападением» со стороны «кровожадных фашистских правителей» Германии.

Немецкое верховное командование вчера заявило: «Сегодня [в воскресенье] рано утром на советско-российской [sic] границе начались бои. Попытка русских совершить пролет над Восточной Пруссией была отбита, [нарушители понесли] большие потери. Немецкие истребители сбили множество красных бомбардировщиков».

Немецкое новостное агентство вчера вечером сообщило (по данным British United Press), что соединения немецких самолетов в течение вчерашнего дня волнами атаковали аэродромы, позиции ПВО и места сосредоточения живой силы, а также оборонительные сооружения как на территории СССР, так и в оккупированных ею странах...

В течение дня берлинское радио передавало свидетельства тех, кто, как сообщалось, стал свидетелем первых немецких воздушных налетов на русские аэродромы. [Экипажам] самолетов был дан приказ уничтожать аэродромы в Латвии, Литве и Эстонии. Возвращавшиеся [с задания] пилоты докладывали о полном успехе.

Корреспондент в немецкой армии, ведущей наступление на Россию, вчера передавал в Берлин, что в ходе немецкой атаки огонь был открыт по всей линии фронта. Затем немецкие солдаты, экипированные по последнему слову техники, разгромили первые советские позиции. В течение нескольких минут немцы захватили пограничные пункты и взяли первых пленных с российской стороны. В городах и селах вдоль советской границы повсюду горел свет. Затемнения не было.

Берлинское радио, якобы цитируя очевидцев, вчера заявило, что немецким войскам, форсировавшим реку Буг под сильным заградительным огнем, удалось создать плацдарм и сильно продвинуться на российскую территорию. Сообщалось, что русские не оказали существенного сопротивления по берегам реки.

Надежды и промахи нацистов

В Германии Россию традиционно презирают как неуклюжего монстра. Считается, что советская армия, которая, как показала финская кампания, «нетренирована, кое-как вооружена и плохо укомплектована офицерским составом», не может тягаться с военной машиной Третьего рейха. Тем не менее, имеются некоторые опасения по поводу значительного превосходства России в живой силе и огромной территории, а также свойственного всем русским восточного инстинкта самопожертвования. Чувствуется, что из-за этих факторов схватка может затянуться. С другой стороны, некоторые надеются, что из-за хронического недовольства большевизмом в массах может произойти дезинтеграция страны.

Об истинных причинах, по которым Гитлер начал войну, можно со всей очевидностью судить по заявлению, циркулировавшему в нацистских кругах с января, согласно которому вторжение в СССР должно быть совершено не позже июня, поскольку в это время на Украине начинается жатва. Военные неоднократно указывали на то, что запаса цветных металлов, прежде всего меди, Германии не хватит и до конца этого года. Смазки, промышленных жиров и масел уже почти не осталось. Для того, чтобы одержать в этом году решительную победу, необходимо крайне экономно расходовать топливо.

Плохая погода

Действительно, плохая погода привела к сбою в сельскохозяйственном календаре по всей Европе, и во многих основных товарах Германии ощущается сильный недостаток... Вся Европа сейчас отказывает Германии в поставках продовольствия, поскольку Германия, и без того практически всем сильно задолжавшая, не поставляет машинное оборудование, железо, сталь, уголь и кокс, которые обещала в качестве платы.

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После недавних событий на Балканах немецкие военные эксперты склонны думать, что уровень производства в СССР тоже нестабилен. Они высказывают опасения, что, если конфликт с СССР не будет быстротечным, острым и решительным, в этом году Рейх лишится всех поставок российского зерна и нефтепродуктов, а задача ускорения поставок в следующем году станет почти непосильной, поскольку, ввиду усиления американской помощи Великобритании, Германия будет полностью зависеть от снабжения из СССР. Также есть опасения, что русские на долгие годы подорвут производительность бакинского бассейна.

Мобилизация в СССР: Москва готовится к налетам

По московскому радио, которое цитирует Рейтер, вчера вечером объявили, что Верховный Совет СССР объявил всеобщую мобилизацию в 14 военных округах, покрывающих практически всю европейскую часть России и многие другие части страны. Призыву подлежат все, кто родился между 1905 и 1918 годами включительно. На западе СССР, в Крыму и на Дальнем Востоке было введено военное положение.

Вчера в Москве лихорадочно сносили деревянные постройки (об этом говорится в сообщении British United Press). Впервые эта мера был принята несколько недель назад. Такие постройки составляют весьма значительную часть столицы СССР, где из дерева строят как бедные, так и более дорогие дома. В городе введено затемнение, службам противовоздушной обороны приказано подготовить газозащищенные убежища. Подготовлены дополнительные пожарные гидранты.

Первые мнения из Америки: две возможных причины атаки, судьба умиротворителей

Корреспондент в Вашингтоне

После полуночи американские радиослушатели были потрясены известием о том, что Гитлер объявил войну СССР. Путаница и нагромождение проблем усугубились. Лишь один из пяти экспертов по Восточной Европе считал такое развитие событий неизбежным, хотя все они его не исключали. Предварительные оценки таковы, что речь идет о разрешении противоречий в нацистском командовании в пользу насилия в связи со срочной потребностью Германии в доступе к ресурсам СССР, которые быстрее будет получить путем агрессии, чем с помощью соглашений (как советовал Геринг), а также о пропагандистской выгоде от возвращения к открытому атибольшивизму, как советовал Геббельс.

В первой, околоармейской, группе американских специалистов, по-видимому, господствует мнение, что СССР недостаточно сильна, чтобы продержаться долго. Впрочем, некоторые руководствуются осознанием того, что коммунизм породил глубокое пораженчество, и размышляют о варианте, при котором Советы быстро сдаются и, под властью нового онемеченного руководства, безоговорочно принимают союз с Берлином. Представители этой группы сомневаются (и об этом говорили некоторые конгрессмены), что поворот Гитлера на Восток даст Соединенным Штатам и, соответственно, Великобритании какое-то значительное «время» на укрепление и координирование сил. Они, тем не менее, признают, что эти выкладки должны пройти проверку практикой.

Политика США непоколебима

Нет сомнений, что стремительная и выразительная манифестация мощи Германии вкупе с активным использованием в целях пропаганды того аргумента, что Германия сейчас является «защитником мира» от наступления большевизма, будут направлены против капитулянтов – и здесь [в Северной Америке], и в Южной Америке. Вряд ли это примет большой размах в Соединенных Штатах, а вот какая позиция возобладает к югу от Рио-Гранде – не столь очевидно...

Белый дом и Государственный департамент пока не получили официальной информации о российско-германских событиях и, что не менее важно, вынуждены ждать завтрашнего заседания кабинета министров в Токио, чтобы получить какие-то данные о позиции Японии. Единственное, что можно с уверенностью сказать заранее, это что политика Америки в общих чертах останется неизменной. Сталин являет собой последний из многочисленных примеров того, какая судьба ждет сторонников политики уступок где бы то ни было. Улучшение отношений Соединенных Штатов с Токио возможно лишь в том случае, если инициатива будет исходить из этого города.

Карты Гитлера вскрыты

Дипломатический корреспондент

Свои крупнейшие военные маневры Гитлер начал под аккомпанемент дешевой лжи, которой за пределами Германии и ребенка не проведешь... Словесная кампания, очевидно, готовилась на протяжении месяцев с той же тщательностью, что и компания орудий и танков.

Военное вторжение началось внезапно, в 4 утра, а через полчаса стартовала и словесная кампания. Риббентроп на рассвете вызвал советского посла в Берлине, Деканозова, – точно так же, как прежде вызывал послов и министров других стран, в которые вторгалась Германия. В тот же ранний час Шуленбург, немецкий посол, посетил Молотова, наркома иностранных дел. Вскоре после 5 утра Геббельс зачитал по радио декларацию Гитлера, включавшую в себя текст ноты, предъявленной Риббентропом советскому послу. Позднее утром на волнах московского радио зазвучал голос Молотова.

Декларация Гитлера в целом оказалась возвратом к национал-социалистической пропаганде, наводнившей весь мир до того, как в августе 1939 года Гитлер и Сталин пожали друг другу руки. Советское правительство вновь стало «еврейско-большивистской кликой», а советская доктрина (которую Гитлер в 1939 году называл истинно социалистической) вновь стала порочной и варварской и оказалась повинна в том, что СССР докатилась до «голода и хаоса». Молотову в обращении к народам Советского Союза не составило труда разоблачить немецкую ложь...

Некоторые полагали, что немцы выждут еще две недели или даже месяц, чтобы урожай поспел. Но они, похоже, боялись, что русские, как только станет известно о нападении Германии, подожгут амбары или посевы на корню. Они нанесли удар сейчас, когда из-за погоды зерновые в большинстве западных регионов СССР еще слишком неспелые, чтобы их жечь.

Столь часто критикуемые британские источники по праву заслуживают слов похвалы. Британские газеты в последние несколько недель писали о развитии кризиса с осторожность, однако фактически приходившая информация не оставляла почвы для сомнений в намерениях Гитлера. Даже в Америке публиковавшиеся сообщения считали преувеличенными. Официальные новостные агентства Советского Союза называли их исходящими от «сил, враждебных и Германии, и Советскому Союзу», но как минимум за 10 дней сомнений в неизбежности войны не оставалось.

Еще 1 ноября прошлого года The Times в конфиденциальном порядке получила запись разговора, который несколькими неделями ранее состоялся у Гитлера с отцом Одо, также известным как Карл Вюртембергский. Гитлер тогда использовал те же формулировки, что и во вчерашней декларации:

«Должен признаться, что тот день, когда я заключил пакт с Москвой, был самым грустным в моей жизни... Но весь мир простит мне это, когда я привезу закованного в кандалы Сталина в Берлин. Как только мне удастся навести порядок в Англии, мои победоносные армии пойдут на восток, а там, через две или три недели, я буду в Москве. Я верну всю немецкую землю, все территории, на которых живут немцы, Украину, Поволжье, Кавказ, страны Балтии... Откроется огромное поле для деятельности, и католическому клиру найдется масса работы среди одичавших людей».

Позже Гитлер говорил почти то же самое принцу-регенту Югославии Павлу, а Геринг даже заявил представителям нейтральных стран, что вторжение в СССР состоится в июне. Еще важнее слов были военные приготовления.