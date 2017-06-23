Ну извини, Дим 6 23.06.2017, 7:51

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В Сети высмеяли промокшего под дождем премьера РФ Дмитрия Медведева.

22 июня президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев возложили цветы к вечному огню в Москве в годовщину начала Великой Отечественной войны.

Церемония прошла под сильным дождем. На одной из фотографией агентства Reuters Медведев был запечетлен c недовольным лицом, которое сразу стало мемом, сообщает «Дождь».

Почему, мистер Андерсон, почему? Во имя чего? Что Вы делаете? Зачем, зачем встаете? Зачем продолжаете драться? pic.twitter.com/p49lGlggKQ — Денис Чужой (@fe_city_boy) 22 июня 2017 г.