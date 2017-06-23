Ну извини, Дим6
- 23.06.2017, 7:51
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В Сети высмеяли промокшего под дождем премьера РФ Дмитрия Медведева.
22 июня президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев возложили цветы к вечному огню в Москве в годовщину начала Великой Отечественной войны.
Церемония прошла под сильным дождем. На одной из фотографией агентства Reuters Медведев был запечетлен c недовольным лицом, которое сразу стало мемом, сообщает «Дождь».
Почему, мистер Андерсон, почему? Во имя чего? Что Вы делаете? Зачем, зачем встаете? Зачем продолжаете драться? pic.twitter.com/p49lGlggKQ— Денис Чужой (@fe_city_boy) 22 июня 2017 г.
хорошо вписался pic.twitter.com/9DrWCEYcO5— ура я серёжа (@grs7n) 22 июня 2017 г.
- Ну извини, Дим, в восемнадцатом году я ещё раз сам хочу побыть президентом! pic.twitter.com/1wUfg0O0hC— Дядюшка Шу (@Shulz) 22 июня 2017 г.
Твоё лицо, когда хотел поспать, но родители потащили в гости pic.twitter.com/8NwgDXLPsj— Покемон ВьетКафе (@sikorochka) 22 июня 2017 г.
Фото дня pic.twitter.com/9qkc9kjkDH— Денис Косяков (@Dermisson) 22 июня 2017 г.
- всё норм, отдышись, ща подходишь к нему и резким джебом через его левую вваливаешь... pic.twitter.com/Jl0MRB3llr— _ (@sobaka__) 22 июня 2017 г.
22 июня 2017 г.