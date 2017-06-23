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Ну извини, Дим

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  • 23.06.2017, 7:51
  • 14,662

В Сети высмеяли промокшего под дождем премьера РФ Дмитрия Медведева.

22 июня президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев возложили цветы к вечному огню в Москве в годовщину начала Великой Отечественной войны.

Церемония прошла под сильным дождем. На одной из фотографией агентства Reuters Медведев был запечетлен c недовольным лицом, которое сразу стало мемом, сообщает «Дождь».


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