Сколько «церберов» Януковича сбежало в Беларусь? 7 23.06.2017, 13:57

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Денис Ивашин

Фото: «Белсат»

Бывших «беркутовцев» с радостью приняли на службу в ряды белорусской милиции.

Журналист Денис Ивашин прокомментировал свой последний материал «Экс-бойцы украинского «Беркута» на службе в милиции Беларуси» и объяснил, почему занимается этим расследованием, пишет «Белсат».

Последнее расследование Дениса Ивашина всколыхнуло белорусское интернет-пространство. В своей статье журналист раскрывает трех бывших «беркутовцев», которые сегодня спокойно работают в рядах белорусской милиции. Фигурантов статьи Николая Стогорняка, Сергея Гавриляка и Сергея Панасенко Денис Ивашин течение двух с половиной месяцев отслеживал в социальных сетях. Сам журналист считает, что таких «беглецов» в Беларуси может находиться около сотни.

«Первичная информация поступила ко мне в марте этого года во время судебных процессов, проходивших над участниками акций протестов, т.н. «маршей нетунеядцев». Поступила информация, что один из фигурантов этого расследования принимает непосредственное участие в судебных заседаниях и вполне возможно является сотрудником бывшего «Беркута».

Ко мне попали документы судебного дела Вячеслава Косинерова, где Николай Стогорняк выступал в качестве свидетеля событий, произошедших 17 февраля. «Свидетель» давал лживые показания против Вячеслава. Якобы на площади он постоянно был в балаклаве, лицо его было закрыто, а в определенный момент Косинеров снял свою балаклаву на мгновение, и вот в темноте, (а это был февраль) Стогорняк увидел Косинерова. И по глазам его узнал в двухтысячной толпе. Он свидетельствовал в суде, что видел именно Косинерова, в результате ему присудили около 15-ти суток административного ареста», – говорит Денис Ивашин.

Как утверждает журналист, сам Стогорняк свидетельствует, что 17-го февраля был на службе во время охраны общественного порядка на территории Центрального района Минска.

«Из этого можно сделать вывод, что он является действующим сотрудником РУВД Центрального района столицы. Мы имеем документальное свидетельство, документ с печатью, подтверждающий то, что власти не только дают бывшим «беркутовцам» убежище на территории Беларуси, но даже дают им работу в рядах милиции. Бывших «беркутовцев», у которых руки, вполне возможно, запятнаны кровью, принимают ради охраны своего режима», – комментирует Ивашин.

«Чтобы знать, с кем имеем дело»

Двух других фигурантов статьи журналист обнаружил через дружеский круг контактов Стогорняка в социальных сетях.

«Я предоставляю эти фотографии и информацию, чтобы люди, которые их, возможно, видели, замечали их лица во время судебных процессов или во время акций, маршей тех же «нетунеядцев», чтобы они их опознавали и делились информацией. Очень важно предоставлять о них всю информацию, которая есть в наличии. Чтобы люди знали, с кем мы имеем дело.

Сергей Гавриляк, фото «InformNapalm»

Например, третий фигурант, Сергей Панасенко, принимал непосредственное участие во время революции в Украине во всех противостояниях, в том числе защите «Межигорья» Януковича, его резиденции на улице Банковой в Киеве. А тот же Стогорняк не только участвует в задержаниях, но, мало того, лжесвидетельствует на судах, соблюдая все репрессивные функции лукашенковского режима.

Я уверен, что эти фигуранты участвовали и в брутальным разгоне Дня Воли в Минске 25 марта», – комментирует Денис Ивашин.

«Их могут быть десятки, десятки, десятки…»

На вопрос, сколько может находиться в Беларуси бывших охранников режима Януковича, Денис Ивашин точной цифры пока не имеет, однако полагает, что их может быть около сотни.

«В Беларуси их могут быть десятки, десятки и десятки, потому что я предоставляю информацию только о Николаевской роте подразделения« Беркут», а вообще в Украине на момент Евромайдана было свыше 4 тыс. человек. Только в Киеве был полк и в Киевской области был полк, в областных центрах были батальоны. На сегодняшний момент, по официальной информации со стороны Украины, около 20-ти человек находится в розыске. Информация по остальным не подтверждена.

Весь командный состав, когда революция победила, уехал или на территорию России, или очень многие сбежали на территорию аннексированного Крыма, где во время оккупации они выполняли оборонительные функции: стояли на блокпостах, участвовали в блокировании воинских частей. Очень много их там сейчас находится.

В последнее время много информации приходит, что обнаружены бойцы «Беркута» в Москве в ходе акций разгона. Мы видим, что они задействованы повсеместно. И здесь, в Беларуси, власть дает им абсолютно все возможности проживания и работы, обеспечивает их всеми льготами, трудоустраивает их жен, и они здесь себя очень хорошо чувствуют. К тому же не забываем, что они попадают в круг того же ОМОНа лукашенковского, который уже в принципе почти ничем не отличается от того же януковичевского батальона «Беркута». Идеологическая база у них одинаковая», – считает журналист.

«Не боюсь ни мести, ни реакции, так как это мой долг»

«Я не боюсь ни мести, ни реакции. Ведь это мой долг, как непосредственного участника Революции достоинства. Я участвовал во всех столкновениях, поэтому мое кровные дело. Помимо всего, я и сам могу свидетельствовать о всех противоправных действия этих сотрудников, которые они совершали во время революции. Тот же «Беркут» также забрасывал нас «Молотовым», стреляли по нам бронебойными латунными патронами, которыми убили Жизневского Михаила.

Я считаю, это моя обязанность распространять информацию, особенно о тех, кто позорно удрал и прячется. Так мало того, что прячутся, но продолжают совершать преступления. Украина первое, что должна сделать, – это лишить этих людей гражданства», – добавляет Денис Ивашин.