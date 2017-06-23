Washington Post: США разместили «кибербомбу» в инфраструктуре РФ 23.06.2017, 15:38

Инфраструктура городов России может быть полностью парализована в считанные секунды.

Экс-президент США Барак Обама в 2016 году одобрил размещение кибероружия в системах российской инфраструктуры. Об этом сообщает Washington Post (перевод – republic.ru).

Как пишет газета, это оружие – «цифровой эквивалент бомбы», его могут применить, если США обнаружат критическое обострение отношений с Россией. Одобрить ее использование может действующий президент Дональд Трамп.

Издание также узнало подробности дня в августе 2016 года, когда Обама впервые узнал о вмешательстве России в американские выборы. По данным WP, с первым докладом ФБР ознакомили только Обаму и трех его старших помощников. Чтобы избежать утечек, доклад ФБР изучался в тех же условиях секретности, что и во время убийства Усамы бен Ладена. Позднее о попытке вмешательства рассказали и другим членам Белого дома.

В отчете ФБР якобы было сказано, что Путин лично отдал приказ российским спецслужбам навредить кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон и помочь ее оппоненту – нынешнему президенту США Дональду Трампу.

Команда Обамы ожидала подтверждения доклада ФБР от АНБ и ЦРУ. Как отмечается, работа по расследованию российского вмешательства замедлилась после выборов, так как чиновники занялись подготовкой мер, которые помешают президенту Дональду Трампу отменить инициативы своего предшественника.

В администрации Обамы на протяжении долгого времени выбирали ответные меры России. Власти США опасались, что какие-либо санкции приведут к увеличению вмешательства российских хакеров. Они также не хотели своими действиями повлиять на исход предвыборной компании и «омрачить» ожидаемую победу Клинтон.

Рассматривалась возможность введения санкций лично против Путина или публикация компрометирующей его информации, собранной ЦРУ.

За неделю до выборов ФБР якобы направило Кремлю финальное предупреждение по каналу, который создали для предотвращения ядерной войны. Москва ответила на это предупреждение после выборов президента.

После того, как США обязали Россию освободить так называемые дипломатические дачи, агенты ФБР наблюдали, как оттуда выезжают загруженные грузовики, пишет WP. Когда российская сторона покинула дачи, ФБР якобы обнаружило там следы антенн, электроники, компьютеров, файловых шкафов и другого оборудования. Отмечается, что в зданиях жилых помещений осталось много следов электронной техники на полу, столах и стенах.

Публичную часть доклада о предположительном вмешательстве России в американские выборы спецслужбы представили в январе. По мнению Кремля, там не было представлено конкретных данных, а значит доклад не доказывает факт хакерских атак со стороны России.

О внедрении американскими хакерами в российские электросети в ноябре 2016 году узнал NBC News. Сообщалось, что кибероружие может тушить свет и отключать Интернет в городах.