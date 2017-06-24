В Венесуэле группа вооруженных людей напала на здание парламента2
- 24.06.2017, 8:49
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Атакующие написали на стенах парламента Венесуэлы: «Чавес жив».
В Венесуэле группа вооруженных людей напала на здание парламента, сообщает пресс-служба Национальной ассамблеи страны.
В результате нападения на здание парламента четыре человека получили ранения.
Отмечается, что сотрудники оппозиционной Национальной ассамблеи проводили мирную акцию протеста против созыва учредительного собрания по изменениям в конституцию страны во время нападения, пишет «Гордон».
Атакующие написали на стенах парламента Венесуэлы: «Чавес жив» и «У вас есть 35 дней».
Парламент выступает против действий президента страны Николаса Мадуро, в частности, против созыва учредительного собрания для разработки изменений в конституцию, намеченного на 30 июля.
С начала апреля в Венесуэле проходят антиправительственные манифестации. Протестующие обвиняют Мадуро в узурпации власти. Число пострадавших превысило 1,3 тыс. человек, свыше 3,1 тыс. были задержаны.
22 июня, правительственные войска в Венесуэле открыли огонь по протестующим, которые пытались прорваться на авиабазу в восточной части Каракаса, один человек погиб.