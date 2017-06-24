МОТ жует медленно, но верно 8 Александр Ярошук, belprauda.org

24.06.2017, 12:38

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Алесандр Ярошук

В течение этой недели в Беларуси находилась Миссия Международной организации труда.

Состав Миссии был как никогда представительным. В нее входили 7 экспертов, представляющих Женевский офис и Московское бюро МОТ. Столь же насыщенной была и программа пребывания Миссии. Она включала в себя тренинг с судьями, встречи с объединениями профсоюзов и нанимателей, министерств труда и социальной защиты, юстиции и иностранных дел, администрации президента. Венчало программу вчерашнее заседание Совета по совершенствованию законодательства в социально – трудовой сфере при Министерстве труда и социальной защиты, в котором приняли участие также члены Миссии.

Целью и задачей Миссии являлось понуждение властных структур к дальнейшим шагам по восстановлению прав трудящихся и профсоюзов в стране. Проблема эта продолжает вызывать исключительное беспокойство МОТ, поскольку белорусский случай является одним из самых тяжелых и запущенных в повестке этой международной структуры.

Это ясно для всех, кроме самого белорусского официоза. Он поспешил представить дело так, что эксперты МОТ прибыли в страну для того, чтобы то ли наградить, то ли получить награду от властей за то, что в этом году Беларусь не была включена в короткий список стран, подлежащих обязательному рассмотрению на заседании Комитета по нормам и стандартам в рамках состоявшейся с 15 по 16 июня в Женеве 106-й Международной конференции труда (МКТ).

Эти трюки слегка позабавили членов Миссии – для них ведь не являлось секретом, что рассмотрение белорусского вопроса на МКТ было самими же белорусскими властями сорвано. Они не выполнили решение прошлогодней МКТ и не направили своевременно Комитету по нормам и стандартам доклад о выполнении Конвенции №29 МОТ «О недопущении принудительного труда». А решение МКТ, между прочим, требовало привести в соответствие с Конвенцией №29 внутреннее законодательство, в том числе взбудоражившие общество декреты №3 и №5. Не располагая информацией о выполнении (или не выполнении) решения прошлогодней МКТ, Комитет экспертов попросту не смог включить Беларусь в свой доклад и тем самым внести в короткий список для рассмотрения в нынешнем году.

Вместо того, чтобы выполнить требования МОТ и прекратить позорную практику нарушений прав трудящихся и профсоюзов, отменить декреты №3, №5, №29, которыми введен принудительный труд и работники превращены, по сути, в рабов, правящий режим вновь прибег к своим излюбленным манипуляциям, вранью и обману. Напрасная затея. “Пусть заявляют, что хотят. Но при этом не забывают – МОТ жует медленно, но верно», – выразился один из участников миссии. В самом деле, МОТ за свою почти 100-летнюю историю пережевал уже не один не демократический режим, с цинизмом относящийся к правам своих работающих сограждан. Пережует, не подавившись и не поперхнувшись, и белорусский режим. Разумеется, при активном участии самих белорусов.

Александр Ярошук, belprauda.org