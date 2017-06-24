У россиян при въезде в Украину будут брать отпечатки пальцев 3 24.06.2017, 18:14

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Фото: rbc.ua

Принятые меры помогут лучше контролировать и защищать границы Украины.

Как передает УНИАН, об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил сегодня на брифинге после открытия нового отдела пограничной службы в Харьковской области. Он подчеркнул, что Госпогранслужба Украины готовится к пропуску граждан РФ по биометрическим паспортам, а также к отбору у них биометрических данных.

«Пограничники рассчитывают технические детали, рассчитывают, какая нужна еще материально-техническая помощь, чтобы, пока правительство определяется с введением визового режима, обеспечить пропуск по биометрическим паспортам, при пересечении любым россиянином (границы) отбирать у него идентификационные признаки - или отпечатки пальцев, или сетчатку глаза. Эта техническая работа ведется. Я надеюсь, что правительство финансово поддержит эту работу, которая даст результат, мы считаем, в течение месяца, когда будет финансирование», - сказал Турчинов.

Он добавил, что на сегодняшний день у ГПСУ не хватает технических средств, чтобы ввести пересечение границы для россиян по биометрическим паспортам, избежав образования больших очередей.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина должна ввести визовый режим для граждан РФ.

«То, что у многих россиян нет биометрических паспортов, - это их вопрос. Пусть их себе заказывают. Мы должны надежно защищать свои границы и четко идентифицировать любого, кто эту границу пересекает, в первую очередь - из страны-агрессора. Но надеюсь, что визовый режим со временем будет введен», - сказал Турчинов.