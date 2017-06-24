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ВВС Израиля нанесли удар по сирийской армии

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  • 24.06.2017, 19:27

Атака стала ответом на обстрел снарядами контролируемой Израилем территории Голанских высот.

Самолет ВВС Израиля в ответ на обстрел снарядами контролируемой Израилем территории Голанских высот поразил в субботу два сирийских танка и позиции, откуда был осуществлен запуск. Об этом сообщила в распространенном в субботу коммюнике пресс-служба Армии обороны Израиля, передает ТАСС.

«В ответ на десяток выпущенных с территории Сирии снарядов, разорвавшихся ранее сегодня в Израиле, самолет ВВС Израиля поразил позицию, откуда велся огонь. Кроме этого, самолет нанес удары по двум танкам сирийской армии в северной части сирийских Голанских высот», - говорится в документе. Ранее армия сообщила, что несколько выпущенных из Сирии снарядов разорвались в субботу в незаселенной местности в контролируемой еврейским государством части Голанских высот. В результате инцидента никто не пострадал.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году парламент Израиля принял «Закон о Голанских высотах», в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над этой территорией. Аннексия была признана недействительной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года.


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