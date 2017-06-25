закрыть
25 июня 2017, воскресенье, 9:37
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Британский парламент подвергся кибератаке

  • 25.06.2017, 8:55

Действия «хакеров Ким Чен Ына или Путина» вывели из строя парламентскую электронную почту.

Электронные ресурсы британского парламента подверглись кибератаке, сообщает The Telegraph (перевод – РБК).

Информацию о том, что действия хакеров вывели из строя парламентскую электронную почту, подтвердили и несколько депутатов.

Предупреждение о хакерских атаках поступило парламентариям от служб безопасности вечером в пятницу, 23 июня. В субботу выяснилось, что депутаты не могут получить доступ к своим почтовым аккаунтам на сервере парламента.

Информацию о кибератаке подтвердил член парламента от избирательного округа Кроули Генри Смит. «Простите, нет доступа к парламентскому почтовому ящику сегодня — мы оказались под кибератакой Ким Чен Ына, или Путина, или какого-то ребенка, сидящего в доме своей мамы, или еще кого-то», — написал он в своем Twitter.

Как сообщил пресс-секретарь Палаты общин, службы безопасности зафиксировали попытки несанкционированного доступа к почтовым ящикам парламентариев. «Мы продолжаем расследование инцидента и принимаем необходимые меры для защиты компьютерной сети», — сообщили в Палате общин. Расследование кибератаки проводится совместно с Национальным центром кибербезопасности.

Также поиск виновников проводит Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA). «Мы осведомлены о вероятном инциденте, затрагивающем кибербезопасность парламента и активно взаимодействуем с NCSC, который занимается оперативными вопросами», — говорится в сообщении официального Twitter агентства.

Евросовет 19 июня принял заявление, в котором одобрил введение санкций против государств — организаторов кибератак.

Также Евросовет заявил о планах разработать систему дипломатического ответа на кибератаки, так называемый механизм кибердипломатии. Он должен консолидировать усилия стран в борьбе против угроз в цифровой сфере.


Мнение

По какому поводу восторг?
По какому поводу восторг? Светлана Калинкина
К чему психоз?
К чему психоз? Владимир Халип
Легкость в мыслях необыкновенная
Легкость в мыслях необыкновенная Леонид Злотников
Як гандбол у хакея… прайграў
Як гандбол у хакея… прайграў Алег Дашкевіч


Интервью

Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Андрей Шарендо: Регионы готовы взяться за вилы
Андрей Шарендо: Регионы готовы взяться за вилы
Василий Шлындиков: Лукашенко лучше уйти самому
Василий Шлындиков: Лукашенко лучше уйти самому
Евгений Афнагель: Диктатура труслива
Евгений Афнагель: Диктатура труслива