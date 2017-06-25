Британский парламент подвергся кибератаке 25.06.2017, 8:55

Действия «хакеров Ким Чен Ына или Путина» вывели из строя парламентскую электронную почту.

Электронные ресурсы британского парламента подверглись кибератаке, сообщает The Telegraph (перевод – РБК).

Информацию о том, что действия хакеров вывели из строя парламентскую электронную почту, подтвердили и несколько депутатов.

Предупреждение о хакерских атаках поступило парламентариям от служб безопасности вечером в пятницу, 23 июня. В субботу выяснилось, что депутаты не могут получить доступ к своим почтовым аккаунтам на сервере парламента.

Информацию о кибератаке подтвердил член парламента от избирательного округа Кроули Генри Смит. «Простите, нет доступа к парламентскому почтовому ящику сегодня — мы оказались под кибератакой Ким Чен Ына, или Путина, или какого-то ребенка, сидящего в доме своей мамы, или еще кого-то», — написал он в своем Twitter.

Sorry no parliamentary email access today - we're under cyber attack from Kim Jong Un, Putin or a kid in his mom's basement or something... — Henry Smith MP (@HenrySmithUK) 24 июня 2017 г.

Как сообщил пресс-секретарь Палаты общин, службы безопасности зафиксировали попытки несанкционированного доступа к почтовым ящикам парламентариев. «Мы продолжаем расследование инцидента и принимаем необходимые меры для защиты компьютерной сети», — сообщили в Палате общин. Расследование кибератаки проводится совместно с Национальным центром кибербезопасности.

Также поиск виновников проводит Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA). «Мы осведомлены о вероятном инциденте, затрагивающем кибербезопасность парламента и активно взаимодействуем с NCSC, который занимается оперативными вопросами», — говорится в сообщении официального Twitter агентства.

We're aware of a possible cyber incident affecting parliament & are actively cooperating with @ncsc who're leading the operational response pic.twitter.com/YOvPwQvn37 — NationalCrimeAgency (@NCA_UK) 24 июня 2017 г.

Евросовет 19 июня принял заявление, в котором одобрил введение санкций против государств — организаторов кибератак.

Также Евросовет заявил о планах разработать систему дипломатического ответа на кибератаки, так называемый механизм кибердипломатии. Он должен консолидировать усилия стран в борьбе против угроз в цифровой сфере.