«После китайцев, как после саранчи, остается пустыня» 12 25.06.2017, 10:55

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Фото: belgazeta.by

Что станет с белорусским сельским хозяйством, отданным на откуп китайскому бизнесу.

Поддерживаемые правительством Китая бизнесмены теперь становятся крупнейшими зарубежными инвесторами в белорусский агропром, пишет «Белгазета». Если грандиозный проект - более чем на $1 млрд. - будет реализован так, как это запланировано, Китай вполне сможет конкурировать с Россией за роль главного импортера белорусских продуктов питания. Однако выгодность этого проекта для самой Беларуси в долгосрочной перспективе вызывает большие сомнения.

ИНВЕСТИЦИИ В МОЛОКО

В мае Минсельхозпрод РБ подписал в Китае с корпорацией DRex протокол о намерениях инвестировать в белорусский АПК $1 млрд. Первоначально это не афишировалось - видимо, боялись сглазить. Подробности появились лишь в июне, когда в Беларусь приехали сами инвесторы - президенты корпораций DRex Дай Шивей и Xinrongji Holding Group Нянь Юнань. Тогда и было объявлено, что главный их интерес как инвесторов - производство молока и молочных продуктов: за счет китайцев будут строиться новые молочно-товарные комплексы, а также проведена модернизация профильных перерабатывающих предприятий.

Как рассказал журналистам министр сельского хозяйства Леонид Заяц, соглашение предусматривает очень сжатые сроки реализации - нынешний год. Минсельхозпрод, привыкший жить размеренными циклами «посевная - уборочная - зимний расслабон», китайцы заставили пошевелиться. «В Китае есть огромный рынок, у вас - продовольствие. Белорусское правительство работает очень быстро и очень эффективно, и это заставляет нас ускоряться. Думаю, сроки мы выдержим», - отметил глава DRex Дай Шивей.

Наверное, даже чиновники Совмина удивились, услышав, что они работают «быстро и эффективно». Но события действительно стали развиваться стремительно: китайские компании рассчитывают до конца года получить в долгосрочную аренду 20 тыс. га земли. На них они уже запланировали строительство молочно-товарных ферм на 40 тыс. голов. Их задача - обеспечить производство требуемых объемов молочного сырья. По словам Зайца, речь идет о востоке Могилевской области, граничащим с РФ Климовичском районе.

Также Китай обязался до 1 сентября зарегистрировать совместное предприятие по экспорту белорусских сельхозпродуктов в объеме не менее $10 млн. в месяц. Его соучредителем станет белорусская сторона: в качестве уставного взноса она передаст доли в уставных капиталах ряда сельхозперерабатывающих предприятий. Известно, что китайских бизнесменов заинтересовали Оршанский мясоконсервный комбинат, предприятия «Молочный гостинец» и «Здравушка милк».

Руководители DRex и Xinrongji Holding Group рассказали журналистам, что рассматривают варианты от глубокой модернизации уже имеющихся предприятий до строительства новых «с нуля».

В дополнение к этому в белорусско-китайском технопарке «Великий камень» будет построено «вспомогательное» предприятие по выпуску упаковки из полилактида - он должен заместить традиционную пластиковую и полиэтиленовую упаковку. Этот проект также планируется реализовать очень быстро по белорусским меркам -

до 1 октября.

ЗАТКНУТ ЛИ КИТАЙЦЫ «ЧЁРНУЮ ДЫРУ»?

Не так давно в Минсельхозпроде хвастались, что в I квартале 2017 года нарастили экспорт сельхозпродукции в Китай в 1,5 раза - до $4,2 млн. Но даже по белорусским меркам - это смешные цифры: страна продает в одну только Россию продукции АПК более чем на $10 млн. в день. Главная причина столь малых продаж белорусских продуктов в Китае - даже не удаленность и экзотичность этого рынка. Дело в политике официального Пекина, создающего условия исключительно для китайских компаний. Рынок Китая практически закрыт для производителей из других стран - чтоб попасть на местный рынок, иностранцам нужно создать СП с китайскими соучредителями и на китайских же условиях.

Но Беларуси есть что предложить китайским потребителям «молочки». По итогам минувшего года наша страна оказалась на 3-м месте в мире по экспорту сухой сыворотки, на 3-м - по маслу, на 4-м - по экспорту сыра. Более 90% белорусского продуктового экспорта идет в Россию.

По данным российского «Союзмолока», после введения Москвой в 2014г. эмбарго для западных продуктов Беларусь сразу нарастила продажи молочной продукции в Россию.

Справка «БелГазеты». В 2013г. в РФ из РБ было ввезено 42% всех молочных продуктов, в 2014г. - 52%, а в 2015г. эта доля выросла до 83%. В сегменте цельномолочной продукции РБ стала монополистом, обеспечив в 2015г. 97% всего импорта в Россию, а по итогам 2016г. - 95%.

Однако для белорусского правительства щедрые китайские инвестиции в агропром - это возможность «чужими руками» хотя бы отчасти снизить колоссальную убыточность белорусского АПК. Сельское хозяйство - черная дыра для государства, которое с 1995г. по 2015г. направило на поддержку АПК порядка $100 млрд. А по словам спикера «совета республики» Михаила Мясниковича, «финансирование госпрограмм АПК за 2011-15гг. составило $43,8 млрд.».

В прошлом году, по данным Белстата, рентабельность отечественного агропрома составила минус 2,5%. Количество убыточных сельхозпредприятий выросло вдвое, а их удельный вес составил 65,6%.

Но белорусским чиновникам стоило бы изучить печальный опыт Африки, в которой китайцы в разных странах ранее выкупили либо арендовали более 3 млн. га плодородных земель. По словам самих африканцев, даже выражение «хищническая эксплуатация» недостаточно точно описывает то, что китайские сельхозпроизводители делают с полученными землями. «После них, как после саранчи, - остается пустыня. Они даже не думают о рекультивации, высасывая из земли абсолютно все, - признает замминистра сельского хозяйства Ганы Сальвадор Нгебе. - После китайских арендаторов на земле уже ничего не растет. По сути, остается голый песок там, где был чернозем».

В белорусском правительстве рассчитывают, что китайские инвестиции в сельское хозяйство заодно помогут подняться погрязшему в убытках сельхозмашиностроению. Например, «Гомсельмашу», который все последние годы остается одним из самых убыточных предприятий Беларуси и рекордсменом по закредитованности. В конце мая вице-премьер Владимир Семашко и министр промышленности Виталий Вовк сообщили о планах инвестировать в белорусское машиностроение более $9 млрд., фактически проведя его реиндустриализацию. И во многом для этого будут использованы деньги, выделенные Китаем.

В частности, в развитие «Гомсельмаша» будет вложено $645 млн. Они пойдут на создание совместно с неназванными частными предприятиями полной линейки техники для обработки земли. Видимо, спрос на эту технику должны будут обеспечивать китайские же инвесторы, вложившиеся в сельское хозяйство страны. Аналогичная ситуация с МТЗ, в который Минпром собирается вложить $1,1 млрд. с целью глубокой модернизации.