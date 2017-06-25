Оппозиция Грузии заявила о революционной ситуации 25.06.2017, 15:45

Конституционная реформа началась с парламентского кризиса в стране.

Три фракции из четырех парламента Грузии объявили бойкот работе высшего законодательного органа и покинули зал заседаний, сообщает ng.ru.

Протест связан с проектом конституционных поправок, которые, по словам «бунтовщиков», «никого, кроме правящей «Грузинской мечты» (ГМ), не устраивают». Продолжившие работу депутаты от ГМ задумались над продлением полномочий президента страны с пяти до шести лет.

Правящая партия смягчила часть конституционных поправок, касавшихся системы выборов. Избирательный порог для партий, участвующих в парламентских выборах, предполагается с 5% снизить до 3%. Ближайшие выборы президента, которые пройдут в будущем году, решено было провести по действующей схеме, то есть президент будет избран прямым всенародным голосованием и только в 2022 году – 300 выборщиками из депутатов, глав местных администраций, представителей автономий.

Однако эти предложения ГМ оппозиция расценила как подачку и желание властей заставить играть по ее правилам. Одно из главных требований чуть ли не всего политического спектра страны – отмена смешанной системы парламентских выборов путем упразднения мажоритарных – оказалось невыполненным. В проекте редакции Конституции между тем это намерение фигурировало. Уже ближайшие выборы в парламент в 2020 году должны были пройти исключительно по пропорциональной системе. За это авторы конституционной реформы удостоились похвалы Венецианской комиссии, и поговаривают, что благодаря именно отказу от мажоритарной системы проект новой Конституции был в целом позитивно оценен европейскими экспертами.

Но было известно и о том, что в рядах самой «Мечты» единодушия по данному вопросу нет. Группа депутатов, очевидно преуспевших в мажоритарных округах, настроена категорически против перехода на пропорциональную систему выборов. Даже лидеры ГМ не могли сломить их упорство, хотя в ходе публичных обсуждений проекта Основного закона уверяли, что сумеют решить вопрос. Однако, похоже, не сумели, раз уж объявили, что ближайшие парламентские выборы пройдут все по той же смешанной схеме при сниженном до 3% избирательном пороге. И только в 2024 году выборы по мажоритарным округам будут отменены. Попутно выяснилось, что и вопрос распределения голосов тех партий, которые не сумеют пройти в парламент, висит в воздухе, то есть ГМ продолжает настаивать на том, что голоса, полученные «неудачниками» выборов, должны перейти партии, занявшей первое место, а не делиться пропорционально между всеми силами, преодолевшими 3-процентный барьер. И тогда оппозиция вынесла вердикт: ГМ работает над обеспечением своей победы на ближайших парламентских выборах в 2020 году.

«Они ввели в заблуждение всех и хотят одного – окончательно узурпировать власть в стране, – заявила представитель «Альянса патриотов Грузии» Ирма Иналишвили. – Я в этом циничном спектакле участвовать не буду». Лидер парламентской фракции «Национальное движение» Роман Гоциридзе задался вопросом: если все эти поправки начнут действовать через несколько лет, то для чего нужно их принимать в форсированном режиме?

Недовольна оппозиция и возможным продлением президентских полномочий на год, притом что в противостоянии с ГМ по вопросам Конституции президент Гиоргий Маргвелашвили был на ее стороне. «Откуда взялись эти новые «идеи»?! С чьей подачи президент останется на шестилетний срок – никому не ведомо. Они съездили в Венецию, в Берлин, объездили всю страну, убеждали всех, что предлагают самый лучший проект Конституции. И вдруг представляют документ, о котором и не говорили», – заявил один из лидеров «Европейской Грузии» Ника Мелия.

Бывший спикер парламента Давид Бакрадзе, также представляющий «Европейскую Грузию», сказал, что ГМ оставляет им только «второй метод парламентской политической борьбы – отказ от работы»: «Мы покидаем заседания и даем возможность парламентскому большинству голосами одной партии в спокойной обстановке принять те поправки, которые в Грузии поддерживает только одна партия – сама «Грузинская мечта».